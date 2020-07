20/07/2020 España.- Casado afea a Sánchez llegar "sin los deberes hechos" a Europa y exige reformas ante la "grave recesión". Espera un "gran acuerdo" para España en Bruselas y defiende "las recetas que siempre han funcionado" y que aplicaron Aznar y Rajoy EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya llegado a la negociación de los fondos europeos "sin los deberes hechos" cuando en Europa "la credibilidad, la solvencia y la confianza pesa mucho". Tras expresar su deseo de que hoy se logre un acuerdo en Bruselas en el reparto de los fondos, ha exigido reformas ante la "grave recesión" en España y ha defendido aplicar "las recetas que siempre han funcionado" con el Partido Popular.



Así se ha pronunciado en las jornadas 'Activemos España con Europa', que organiza el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo y que dirige la portavoz Dolors Montserrat, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Le ha acompañado el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos, en el marco de la conferencia "La respuesta europea frente la crisis".



Coincidiendo con el cuarto día de negociaciones de los líderes europeos sobre el fondo de recuperación, Casado ha echado en cara a Sánchez que no haya pedido "ayuda" al PP que es una formación "influyente" en Europa ni se le haya informado de los "progresos" que se están realizando. Además, ha afirmado que en esta negociación "no han ayudado" las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias "acusando a los 'países frugales' de los ataques contra España".



"ESPERAMOS QUE HOY HAYA UN ACUERDO"



El presidente del PP ha asegurado que su partido espera que hoy "haya un acuerdo" en Bruselas y que sea "un gran acuerdo para España", haciendo hincapié en tres "criterios esenciales" que, a su entender, deben cumplirse: "responsabilidad, estabilidad y reformas", con el objetivo de que "las futuras generaciones no tengan que pagar la mala gestión del presente".



"Y agradecemos la solidaridad de los estados miembros de la UE y de la Comisión Europea y los esfuerzos que están haciendo para que nuestro país pueda salir de una grave recesión que ha producido unas malas políticas en los últimos dos años", ha enfatizado, aludiendo después al incumplimiento del déficit, el "despilfarro" con los decretos electorales antes de las generales y la "amenaza" de derogar reformas como la laboral.



Casado ha subrayado que el programa de reconstrucción fue propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursulavon der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel, ambas miembros del Partido Popular Europeo. Sin embargo, ha "lamentado" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llegado "sin los deberes hechos a esta negociación" y ha recalcado que en Europa la "credibilidad, la solvencia y la confianza pesa mucho".



Dicho esto, el líder del PP ha solicitado al Gobierno de Sánchez "reformas", así como "solvencia y estabilidad", algo que, según ha dicho, "siempre" ha caracterizado a los gobiernos del PP y a los países que "mejor les ha ido en el contexto internacional y las negociaciones en la UE".



EL BLOQUE DE REFORMAS QUE PLANTEA EL PP



Casado ha desglosado esas reformas divididas en cinco bloques. En primer lugar, ha pedido una reforma fiscal que baje impuestos como están haciendo otros países europeos "en vez de amenazar" con subirlos, algo que, a su juicio, puede ser "disuasorio en la creación de empleo y en la recepción de inversiones internacionales".



En segundo lugar, ha defendido un marco laboral "flexible", manteniendo la reforma laboral que aprobó el PP, "ahondando" en la bajada de las cotizaciones sociales "cuando se pueda para abaratar la contratación", implantar una tarifa plana para autónomos e impulsar una nueva Ley de Emprendedores que permita dar una empresa en cinco días y "no haya trabas para emprender" en España.



En tercer lugar ha citado el alivio de las cargas burocráticas para "adelgazar más la administración" y que las empresas cuenten con las administraciones públicas "para ayudarlas". En materia de formación, ha defendido el bilingüísmo, FP dual y más materias STEM de ciencia y tecnología para que los jóvenes puedan competir, y que las empresas puedan participar en el currículum educativo de las universidades para salidas profesionales de acuerdo con la formación.



Finalmente, y en quinto lugar, ha apostado por la competitividad, haciendo hincapié en una "buena negociación" de la PAC en el sector primario, un plan de reindustrialización en el sector secundario, y costes fijos en energía dado que España es una isla energética y ahora, ha dicho, se pueden aprovechar los fondos europeos dirigidos a planes verdes. En este apartado ha defendido ayudas específicas al turismo y la hostelería ante los "estragos" del Covid-19.



DEFIENDE LAS RECETAS DEL PP ANTE LOS "ERRORES" DE SÁNCHEZ



Tras lamentar los "errores" cometidos por Sánchez, ha señalado que para salir de la crisis España tiene que ser "competitiva, flexible y utilizando las recetas que siempre han funcionado" cuando el PP ha tenido responsabilidades de Gobierno. Por eso, ha dicho que su partido ahora está "trazando una alternativa" para que los españoles puedan decidir cuando vuelvan a las urnas.



Casado ha puesto en valor la trayectoria de Luis de Guindos, un "patriota" que, según ha dicho, ha vivido los "dos milagros españoles" en España. En primer lugar, el periodo de 1996-2004 con José María Aznar que "permitió la convergencia en la zona euro" en "tiempo récord" y que ofreció "más de cinco millones de puestos de trabajo creados después de una gran reforma fiscal"



En segundo, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya como ministro de Economía lideró un "periodo reformista" con la reforma del sistema financiero para "dotarlo de solvencia y evitar la quiebra de las entidades financieras" y "desde una perspectiva social" al "legislar sobre los desahucios, impulsando además un plan de proveedores frente a la morosidad.



Además, Casado ha dicho que en ese periodo se pusieron las bases para que España "volviera a tener credibilidad" y "se evitó" el rescate. "España se rescató a sí misma con una serie de reformas estructurales que es lo que ahora estamos pidiendo", ha enfatizado Casado.



GUINDOS ESPERA QUE LA UE ESTÉ "A LA ALTURA DEL DESAFÍO"



Por su parte, el vicepresidente del BCE ha señalado que la crisis provocada por el Covid-19 es "muy diferente" a la de 2008 y la respuesta también ha sido "más intensa y más rápida" que entonces, tomando medidas desde el primer momento e inyectando liquidez. "Y estamos en un proceso de compra de activos que ha producido sus efectos", ha agregado.



Guindos ha reconocido que la discusión hoy en el Consejo Europeo es "fundamental" tanto por los detalles como por la política que "se manda". A su entender, la política monetaria no puede ser la única que actúe y que ir acompañada de otras políticas nacionales y paneuropeas.



Tras asegurar que los próximos meses están rodeados de "incertidumbre" y no serán "fáciles", ha señalado que hay que intentar que "los daños sean los menos posibles". "Y ahí espero que la respuesta europea esté a la altura del desafío, que es un desafío sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, ha declarado, para añadir que las previsiones indican que no se recuperarán los niveles previos a la crisis hasta al menos dentro de dos años.