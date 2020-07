Ensayos de vacunas dan esperanzas ante la pandemia, que se acelera en África

Los avances de dos ensayos de potenciales vacunas contra la covid-19 arrojan este lunes una luz de esperanza en el combate global a la pandemia, que se acelera en África, un continente que hasta ahora había sido afectado levemente.

Dos proyectos de vacuna, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante, según resultados de los ensayos clínicos publicados este lunes en la revista médica The Lancet.

Los ensayos, sin embargo, están aún en una fase preliminar y se precisan pruebas sobre más participantes antes de su aplicación a gran escala en el combate a la pandemia, que deja a nivel global más de 607.000 muertos y 14,5 millones de infectados desde finales de diciembre, según el balance más reciente de AFP, basado en fuentes oficiales.

La enfermedad ha registrado rebrotes en varios puntos del planeta y castiga particularmente a América Latina y el Caribe, que suman 162.654 fallecidos y 3.835.897 casos.

Y África, que suma 15.202 decesos, según los datos de este lunes recolectados por AFP, pasó a estar en el foco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró su preocupación por la "aceleración" de la pandemia en ese continente.

La Unión Europea, en tanto, sigue en busca de un acuerdo para un ambicioso plan de apoyo económico que haga frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en el mundo, tanto en número de muertos como en contagios, con más de 140.000 fallecidos por casi 3,8 millones de casos.

- Esperanza por partida doble -

Los dos proyectos que hacen vislumbrar una futura vacuna contra la covid-19, según los resultados publicados este lunes, fueron desarrollados por separado, uno por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, el otro en Wuhan (China) por investigadores de varios organismos y financiado por el grupo de biotecnología CanSino Biologics.

El primero generó "una fuerte respuesta inmunitaria" en un ensayo con más de 1.000 pacientes, en tanto el segundo provocó en otro ensayo una fuerte reacción de anticuerpos en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes.

Estos ensayos clínicos están aún en fase preliminar y su eficacia debe ser establecida en pruebas sobre un número más importante de participantes, antes de contemplar su comercialización a gran escala.

Sin embargo, los resultados eran muy esperados, en momentos en que investigadores y laboratorios de todo el mundo libran una carrera contrarreloj ante la covid-19.

- OMS preocupada por África -

El director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, manifestó su preocupación ante el avance de la enfermedad en el continente africano.

"Estoy muy preocupado por el hecho de que empezamos a ver una aceleración de la enfermedad en África, y todos debemos tomar eso muy en serio y mostrar solidaridad", declaró.

El experto mencionó especialmente a Sudáfrica, el más golpeado por la pandemia en el continente, que pasó la barra de los 5.000 muertos el domingo.

"Sudáfrica corre el riesgo de ser un precursor de lo que va a pasar en el resto de África", advirtió.

- UE busca acuerdo -

Los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea retomaron este lunes las negociaciones iniciadas el viernes para un ambicioso paquete de ayudas a sus alicaídas economías.

Para salir de la mayor recesión de su historia, la UE debate un plan equivalente a 840.000 millones de dólares que la Comisión Europea tomaría prestados en nombre de los 27, un hito en el proyecto europeo, pero que enfrenta a los miembros.

Frente a la progresión del virus y el temor a una nueva ola, muchos países decidieron reforzar sus medidas sanitarias, como Francia, donde a partir del lunes hay que llevar mascarilla en lugares públicos cerrados o exponerse a una multa.

España, uno de los países más afectados por la pandemia con más de 28.400 muertos, registra actualmente unos 150 focos de infección, fundamentalmente en Cataluña.

- Cuba con cero nuevos casos -

En contraste con las cifras de una región castigada, Cuba amaneció este lunes sin nuevos contagios diarios por primera vez desde mediados de marzo.

"Un día muy favorable, no tenemos casos confirmados, no tenemos casos graves, no tenemos casos críticos", anunció el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Francisco Durán.

Con una población de 11,2 millones, la nación caribeña acumula 2.446 contagios, con 2.319 recuperados y 87 fallecidos.

En tanto, otros países latinoamericanos llevan adelante sus planes de desconfinamiento, pese a que la pandemia sigue expandiéndose.

En Argentina, en Buenos Aires y su periferia, donde se concentran más de 90% de los casos, comenzó este lunes una tímida reapertura de actividades tras un confinamiento de más de cuatro meses.

La medida de flexibilización progresiva se resolvió pese a la elevada cantidad de contagios, de más de 3.000 diarios. "Tenemos que aprender a convivir con el virus, porque si no va a ser peor el daño económico", dijo a la AFP el vendedor Daniel Bailo.

Chile, por su parte, presentó un plan gradual para salir del confinamiento, pese a que figura entre los países más afectados de la región.

Y en Perú, cuya gastronomía goza de fama internacional, los restaurantes volvieron a recibir clientes tras cuatro meses.

El país andino, segundo de Latinoamérica con más casos de coronavirus tras Brasil, superó el domingo los 13.000 muertos por covid-19.

