El Salvador registra 361 contagios en un solo día, la cifra más alta de casos

Personal de salud visita a habitantes durante una jornada de salud en el municipio de Soyapango (El Salvador). EFE /Rodrigo Sura /Archivo

San Salvador, 20 jul (EFE).- El Salvador registró el domingo 361 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más alta de casos desde que la pandemia estalló en este país centroamericano a mediados de marzo, con lo que el número de positivos se elevó a 12.207 (5.032 casos activos) y los fallecidos suman 344, según datos oficiales actualizados este lunes.

De acuerdo con la información del sitio covid19.gob.sv, el domingo también se registraron las muertes de nueve personas y 126 ciudadanos más fueron dados de alta, con lo que la cifra de salvadoreños curados asciende a 6.831.

El pasado 12 de julio la cifra de contagios diarios superó los 300 y las cifras más alta han sido las de los días 14 y 19 de julio con 342 y 361 casos positivos de COVID-19, respectivamente, aunque el jueves 16 se tuvo un leve descenso en los casos, con 250 contagios.

El alza en los contagios llevó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a aplazar nuevamente la segunda fase de la reactivación económica.

"Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica", publicó en sus redes sociales el mandatario.

Esta decisión se dio un día después de que el gobernante diera luz verde a la reactivación del servicio de transporte público y de algunas industrias ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar un nuevo estado de excepción por 15 días.

La segunda fase del plan gubernamental, que estaba previsto originalmente para el 7 de julio y luego se movió al día 21, estipula que se reactive el servicio del transporte, los centros de llamadas, restaurantes y diversas industrias, como las del calzado, papel, plástico y creativas.

El Gobierno ha llamado a los ciudadanos a no salir de casa si no es "estrictamente necesario" y pidió que se acaten las medidas de prevención establecidas, como el uso de la mascarilla, de alcohol en gel y el lavado de manos constante.