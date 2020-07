El nuevo puente de Génova se inaugurará entre el 1 y el 5 de agosto

El nuevo puente de Génova se acerca al final de los trabajos de construcción. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Roma, 20 jul (EFE).- El nuevo puente de Génova, construido tras el derrumbe del anterior en agosto de 2018, se inaugurará entre el 1 y el 5 de agosto, dijo hoy el alcalde de esta ciudad italiana y responsable de gestionar el proyecto, Marco Bucci.

"Hemos acortado el intervalo para la inauguración del puente, que tendrá lugar en un día entre el 1 y el 5 de agosto", anunció en declaraciones a los medios.

"Estamos realizando las últimas pruebas, las cosas marchan bien, no hay problemas. Vamos a hablar precisamente hoy con la Presidencia de la República para determinar cuál podría ser el mejor día", ha añadido.

El puente de Génova que se derrumbó en agosto de 2018 estaba gestionado por Autostrade per l'Italia, filial de Atlantia --de la familia Benetton y socia de ACS en la española Abertis--, que recientemente ha llegado a un acuerdo con el Gobierno italiano para salir del capital y que la sociedad sea nacionalizada.

Lo ha hecho después de dos años en los que el gubernamental Movimiento 5 Estrellas ha reclamado retirar las concesiones a Autostrade porque la considera culpable de no hacer las revisiones pertinentes para evitar el siniestro.

La construcción del nuevo viaducto ha estado a cargo del consorcio formado por Salini Impregilo y Fincantieri.