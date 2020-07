El Gobierno francés, inquieto por la epidemia aunque dice que aún no hay nueva ola

EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 20 jul (EFE).- El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, dijo este lunes que le inquieta la evolución ascendente de diversos indicadores sobre las infecciones por coronavirus, aunque insistió en que el país no está viviendo una nueva ola.

"Por ahora estamos muy lejos de la ola epidémica, pero constatamos una dinámica de circulación del virus que nos inquieta y que tiene que inquietar a los franceses para reaccionar", señaló Véran en una entrevista a la emisora de radio "France Info".

Insistió en que aunque el número de casos "en volumen no es enorme", hay "una tendencia creciente", por ejemplo con una tasa de reproducción superior a 1 (un infectado contagia a más de una persona al día) en algunas zonas.

Francia amplía desde hoy la obligación de llevar mascarilla a todos los espacios cerrados con acceso público, lo que incluye ahora a las tiendas.

Desde el comienzo de la desescalada, el 11 de mayo, se han identificado 386 focos, de los que siguen siendo investigados un centenar para rastrear posibles nuevas transmisiones. Las zonas que más preocupan por la evolución son la región de Bretaña y los departamentos de Mayenne (noroeste) y de los Vosgos (noreste).

Véran no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de un cierre de fronteras con España ante la propagación de la epidemia en Cataluña, pese a que el primer ministro francés, Jean Castex, dijo el pasado sábado que es un asunto que Francia debe tratar con las autoridades españolas.

El ministro de Sanidad sí explicó que se están poniendo en marcha en los aeropuertos dispositivos para que los viajeros se puedan hacer voluntariamente pruebas, aunque reconoció que sus capacidades son muy inferiores a sus usuarios potenciales.

Cada día -añadió- llegan a los aeropuertos franceses más de 20.000 pasajeros solo de países con calificación "en rojo" por la situación epidémica, como Brasil, con los que no se ha restablecido la libre circulación, pero de los que pueden volver por ejemplo las personas con doble nacionalidad.

La capacidad teórica de los dispositivos de test en los aeropuertos es de 2.000 diarios, reconoció, después de señalar que "queremos ser realistas" y que se está en proceso de validación de pruebas con saliva que podrían realizarse de forma más masiva.

A quienes llegan de esos países "en rojo" que no presentan una prueba negativa de la COVID-19, hecha en origen y en las 72 horas anteriores, se les pide que se hagan una al llegar a Francia y, si no, que guarden una cuarentena de 14 días en su domicilio.