EEUU.- Trump anuncia el envío de fuerzas federales a Chicago, Nueva York y otras ciudades tras polémica en Portland

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado el envío de fuerzas de seguridad federales a Chicago, Nueva York, Filadelfia y otras grandes ciudades en respuesta a las protestas contra el racismo y la violencia policial a pesar de la polémica en Portland, donde agentes sin identificar se llevaron a sospechosos en vehículos camuflados.



Durante un acto el Despacho Oval, han preguntado a Trump sobre las informaciones en prensa que apuntan al envío de efectivos federales a esas ciudades como refuerzo de los cuerpos locales. "Bueno, depende de lo que entiendas por fuerzas federales. Vamos a enviar a fuerzas de seguridad", ha apuntado.



Trump se ha referido a un incremento de la violencia en Chicago y Nueva York en particular tras el aumento de los tiroteos en las últimas semanas. En el caso de Nueva York ha responsabilizado a las autoridades municipales y estatales --demócratas-- por limitar la respuesta de la Policía.



"Voy a hacer algo porque no vamos a permitir que Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit, Baltimore y ciudades así, como Oakland, sean un enredo. No vamos a permitir que pase en nuestro país. Todas están gobernadas por demócratas liberales", ha remachado.



Chicago recibirá 150 agentes federales de refuerzo esta misma semana, según ha confirmado el portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en declaraciones a Fox News.



Trump lleva semanas amenazando con la intervención de fuerzas federales tras las multitudinarias protestas y manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo durante una detención policial, pero finalmente fueron enviados a Portland en una especie de "experimento" para contrarrestar la acción de "anarquistas".



Las imágenes de fuerzas paramilitares en el centro de la ciudad llevándose a manifestantes en vehículos sin indicativos ha hecho saltar todas las alarmas políticas y personalidades de todos los signos han advertido de que se trata de imágenes propias de una "república bananera".



Este mismo lunes Trump ha defendido el "fantástico trabajo" de las fuerzas federales en Portland y ha acusado a los mandatarios demócratas de no querer actuar para impedir la violencia. "El gobernador, el alcalde y los senadores tienen miedo de esta gente. Por eso no quieren que les ayudemos. Tienen miedo", ha señalado.



Mientras, el senador estadounidense por Oregón, donde está Portland, Jeff Merkley ha anunciado este lunes un proyecto de ley para evitar que Trump utilice a fuerzas federales en los estados y ciudades del país "como policía militar secreta", ha explicado Merkley en Twitter.



"Lo que está haciendo en mi estado es propio de dictaduras y pesadillas y déjenme ser claro: si se sale con la suya, lo hará en otro lugar", ha apuntado Merkley.