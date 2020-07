Ecuador ampliará las frecuencias de vuelos hasta el 50 por ciento de la capacidad

Ciudadanos ecuatorianos son vistos mientras llegan en un vuelo procedente de Houston, al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 19 jul (EFE).- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado de urgencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Ecuador, autorizó desde el próximo 1 de agosto la ampliación de las frecuencias aéreas hasta el 50 por ciento de la capacidad habitual.

Así lo refirió este domingo la empresa Quiport, que administra el aeropuerto "Mariscal Sucre" de Quito, mediante un comunicado en el que recordó que desde el pasado 1 de junio las actividades aeroportuarias habían sido reanudadas en un 30 por ciento.

Según la resolución del COE, el volumen de actividades "no podrá exceder del 50 por ciento de las frecuencias autorizadas a las aerolíneas en su permiso de operación".

El COE delegó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que notifique a las aerolíneas la decisión adoptada y el porcentaje autorizado sobre el volumen de frecuencias.

Para la reanudación de las operaciones comerciales de pasajeros, que entró en vigor el pasado 1 de junio, el COE autorizó la operación de las aerolíneas hasta con el 30 por ciento de las frecuencias que operaban antes de la emergencia.

El incremento del porcentaje al 50 por ciento es "un paso más para la recuperación del transporte aéreo en el Ecuador", precisó Quiport en su escrito.

Allan Padilla, director de Operaciones de Quiport, aseguró que "este es el resultado de la exitosa aplicación de las medidas de protección sanitaria y protocolos de seguridad que se aplican en los aeropuertos del país y en particular en el aeropuerto de Quito".

"Hemos venido trabajando muy duro con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Municipio de Quito, la Dirección General de Aviación Civil y las aerolíneas para que el COE nacional haya tomado esta resolución", remarcó el directivo.

Además, reveló que varias aerolíneas que operan en el aeropuerto de Quito registran una importante demanda de pasajes aéreos y ya tenían adelantados varios planes para incrementar sus frecuencias a la ciudad.

Con la decisión del COE "ya existe el marco normativo que permite a las aerolíneas aumentar sus frecuencias, apuntó Padilla.

"Tenemos que avanzar hacia la recuperación del transporte aéreo, que es uno de los pilares en los que se asienta el desarrollo económico de la ciudad y del país", agregó y apostilló que, para él, "una red de conectividad robusta" permitirá "aportar a la recuperación de los negocios y el turismo".

"Estamos trabajando además con el Gobierno para establecer una medida que sustituya al aislamiento preventivo obligatorio para las personas que puedan llegar al país con un resultado negativo" de las llamadas pruebas PCR para COVID-19, adelantó Padilla.

Quiport es una corporación conformada por importantes empresas privadas en la operación de aeropuertos como la brasileña CCR, la colombiana Odinsa y la estadounidense HAS Development Corporation.