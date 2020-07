Cumbre UE.- Merkel y Macron afirman que hay "esperanzas" de acuerdo este lunes pero se muestran aún prudentes

17/07/2020 HANDOUT - 17 July 2020, Belgium, Brussels: (L-R) German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and President of the European Council Charles Michel speak together during the European Council special summit. Photo: Chr.Dogas/European Council /dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Chr.Dogas/European Council /dpa



BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han asegurado este lunes que existen "esperanzas" sobre la posibilidad de que los líderes de la UE alcancen este lunes un acuerdo sobre el fondo europeo de recuperación, aunque los dos han asegurado que no será fácil pese a los "avances" conseguidos en las últimas horas..



Merkel y Macron han llegado a la sede del Consejo europeo tres horas antes de que empiece la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, prevista por el momento para las 16.00 horas, y han lanzado el mismo mensaje en declaraciones sin preguntas de la prensa.



"Vamos a abordar nuestro cuarto día de negociaciones tras una noche que concluyó a primera hora de la mañana con las esperanzas posibles de un compromiso. No ha sido acordado nada todavía, por lo que sigo siendo extremadamente prudente", ha afirmado el francés.



"Hemos trabajado un marco para un acuerdo tras largas negociaciones. Es un avance y despierta esperanzas de que hoy lleguemos a un acuerdo, o de que (al menos) sea posible", ha expresado, por su parte, la canciller alemana.



Macron ha puesto el acento en que se han "materializado" ciertos avances de cara a "intentar encontrar un acuerdo sobre el montante total del fondo y la parte de subvenciones", que es "el tema más sensible de las últimas horas y días".



El presidente de Francia ha reconocido que en las tres jornadas anteriores se han vivido situaciones "tensas" entre los líderes y que "sin duda todavía habrá momentos difíciles". "Pero las cosas sobre este tema (el tamaño del fondo y la parte de transferencias) han avanzado y ahora hay que entrar en los detalles", ha dicho.



Los líderes están citados para reanudar formalmente la cumbre a las 16:00 horas, tras haber negociado toda la madrugada hasta casi las 06:00 horas, cuando acordaron un receso y encargaron al presidente del Consejo europeo, Charles Michel, una nueva propuesta con el tamaño global del fondo de recuperación aún abierto, pero que reservara hasta 390.000 millones de euros a transferencias.



Macron ha afirmado que la nueva propuesta del belga "debe mantener la ambición" de impulsar una "gran política europea de futuro", y ha recordado que aún quedan otros temas por acordar, como son la condicionalidad climática o el vínculo del presupuesto europeo con el respeto del Estado de derecho.



A su vez, Merkel ha destacado que el trabajo conjunto de París y Berlín "ha permitido acordar una parte importante de subsidios sustanciales que que son necesarios en esta situación extraordinaria". "Estaba claro que iba a ser una negociación difícil, que proseguirá hoy, pero las situaciones extraordinarias requieren esfuerzos extraordinarios", ha enfatizado.



"Hemos superado esos obstáculos y esperamos poder completar el resto del camino, que no será fácil", ha remarcado la canciller alemana.