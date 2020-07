Cultura.- House of the Dragon: El spin-off de Juego de tronos ya busca a dos protagonistas femeninas

20/07/2020 House of the Dragon, el spin-off de Juego de tronos CULTURA HBO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Juego de tronos concluyó en 2019 después de ocho temporadas, pero el público podrá volver a visitar Poniente gracias a House of the Dragon, spin-off que ya está preparando HBO. La serie se centrará en la historia de origen de los Targaryen, y parece que ya está buscando a sus protagonistas.



Según la web Recapped, ya está en marcha el casting para encontrar a dos de las protagonistas femeninas de la serie. La primera es Rhaenyra Targaryen, por lo que estarían buscando a una actriz de alrededor de 20 años. El segundo papel es el de Alicent Hightower, que según la publicación requiere de una intérprete algo mayor. Sin embargo, la página especifica que se trata de un rumor no confirmado por parte de HBO.



Tanto Rhaenyra como Alicent son mencionadas varias veces a lo largo de la saga de novelas de George R.R. Martin, Canción de hielo y fuego. Entre sus muchos apodos, Rhaenyra es conocida como la Delicia del Reino. Es descrita por su tío Daemon Targaryen como la más bella de los Siete Reinos cuando era joven. Los libros también señalan que es conocida por intentar usurpar el Trono de Hierro de su hermano, Aegon II, en la guerra conocida como la Danza de Dragones. La reina Alicent Hightower es la madrastra de Rhaenyra y la segunda esposa del rey Viserys I. En las novelas, ella tiene un papel vital en la Danza de Dragones, creando una gran rivalidad entre ella y su hijastra.



El spin-off, anunciado a finales de 2019, está creado por Martin y Ryan Condal. Aunque por el momento no se conoce ningún detalle sobre el reparto, en enero se lanzó información de varios anuncios de casting para los personajes de Aegon Targaryen, Visenya Targaryen y Rhaenys Targaryen. HBO ha ordenado una primera temporada de 10 episodios y según Casey Bloys, jefe de programación de la cadena, no se emitirá hasta al menos 2022.