Citi dice que un récord del oro es ‘sólo cuestión de tiempo’

(Bloomberg) -- Los factores alcistas que se están acumulando en el mercado del oro podrían hacer que el metal amarillo supere el récord de precios de 2011, según Citigroup Inc.

Los precios se benefician de una política monetaria laxa, bajos rendimientos reales, entradas récord en fondos negociados en bolsa y una mayor asignación de activos, escribieron analistas entre los que se incluye Ed Morse en las perspectivas para las materias primas del tercer trimestre del banco. Se espera que el oro suba a un máximo histórico en los próximos seis a nueve meses, y hay una probabilidad del 30% de que el metal amarillo supere los US$2.000 la onza en los próximos tres a cinco meses.

“Los precios nominales del oro ya han registrado nuevos récords en todas las demás monedas del G-10 y de los mercados emergentes este año”, dijeron los analistas de Citigroup. Un avance a nuevos máximos en dólares estadounidenses “es solo cuestión de tiempo”, dijeron.

El oro ha ganado un 19% este año al nivel más alto en casi nueve años, ya que la pandemia de coronavirus empujó a los inversores hacia los refugios, mientras que una política monetaria más relajada y otras medidas para apuntalar las economías también respaldaron la demanda. Citigroup se encuentra entre una larga lista de analistas del mercado que predicen que los lingotes pondrán a prueba o superarán este viejo récord ya que el repunte de casos de virus en varias partes del mundo apunta a una recuperación económica global prolongada y desigual.

Los precios del oro están a un 6% del máximo histórico de US$1.921,17 establecido en 2011.

En el frente del estímulo, los cuatro Gobiernos de la Unión Europea que han mantenido negociaciones sobre un paquete masivo para dar impulso a la economía del bloque están listos para acordar una parte clave del acuerdo. En EE.UU., las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo comienzan en la Casa Blanca el lunes, mientras que la Reserva Federal se reúne la próxima semana ante la presión para nuevas medidas conforme el repunte del virus nubla las perspectivas económicas. El presidente Donald Trump ha minimizado el incremento de casos.

En otras previsiones, Citigroup se mostraba optimista sobre la plata y el paladio en un pronóstico de seis a 12 meses. Se espera que la plata aumente a US$25 la onza durante ese período debido a una demanda sostenida de la inversión y una recuperación del crecimiento mundial.

