Ciencia.-Pruebas del uso de caballos por jinetes hace más de 3.600 años

Nuevas pruebas del uso de caballos por jinetes en la Edad del Bronce, siglos antes de lo pensado, han sido encontrados trabajando con materiales de los monumentos de la cultura Andronovo.



Como parte de un equipo internacional de Kazajstán, Rusia y Estados Unidos, los investigadores de la Universidad Estatal del Ural del Sur (SUSU) estudiaron la edad de los animales encontrados en el antiguo montículo, así como los cambios en el cráneo que indican el uso de caballos por parte de jinetes. Se publica un artículo sobre el resultado de un estudio multidisciplinario del entierro de caballos en el Journal of Archaeological Science: Reports.



El equipo internacional de científicos, que incluía al investigador principal Igor Chechushkov, demostró que los andronovitas dominaban la equitación varios siglos antes de lo que comúnmente se cree. Los investigadores llegaron a esta conclusión al trabajar con los hallazgos en el sistema del cementerio Novoilinovsky-2.



El cementerio se encuentra cerca de la ciudad de Lisakovsk en la región de Kostanay de la República de Kazajstán. La arqueóloga Emma Usmanova de la Universidad Estatal de Karaganda ha estado trabajando en ello durante varias décadas. Hace unos 3.500 años, la gente de la cultura Andronovo vivía en este territorio. Una característica distintiva de la cultura de ese período fue el desarrollo de la cría de caballos. Los animales se utilizaron no solo para la alimentación sino también para el aprovechamiento de carros y paseos.



Esto se confirma con los restos de caballos que fueron descubiertos en el cementerio Novoilinovsky-2. Los científicos llamaron la atención sobre la edad aproximada de los animales enterrados: el semental tenía unos 20 años y la yegua tenía unos 18. Para ser ganado, su vida útil habría sido demasiado larga. Había detalles de antiguas bridas cerca de los caballos. Por lo tanto, los científicos establecieron una nueva hipótesis: los animales fueron enterrados sacrificialmente con la persona a la que acompañaron durante su vida.



Un científico del SUSU, Igor Chechushkov, participó en el laboratorio y en la parte analítica del estudio. Analizó los entierros, las fechas de radiocarbono (la edad del objeto de acuerdo con el estado del isótopo radiactivo con respecto a los isótopos de carbono estables) de los artefactos encontrados y los huesos de los caballos.



"Recibimos fechas de radiocarbono que permitieron fechar el complejo con una precisión de varias décadas. Una comparación de estas fechas con las conocidas nos permitió concluir que la equitación, es decir, el uso de caballos en asuntos militares, comenzó a ser practicado mucho antes de lo que muchos investigadores habían esperado anteriormente. Nuestros materiales sugieren que los jinetes armados que lucharon a caballo podrían haber aparecido en las estepas euroasiáticas antes del 1600 a.C.", Igor Chechushkov dijo.



El trabajo en el repositorio en Kazajstán se llevó a cabo con la participación del paleozoólogo Pavel Kosintsev de la Rama Ural de la Academia de Ciencias de Rusia (Ekaterimburgo). Igor Chechushkov recibió fechas de radiocarbono en la Universidad de Arizona (EE. UU.). Cuando la edad de los caballos se hizo clara, se necesitó un modelado tridimensional del entierro y los restos de animales para analizar las patologías asociadas con el uso de animales en el trabajo. Los signos indirectos indican cambios en los cráneos asociadas con el uso de bridas para montar.



El estudio no solo amplió la idea de la etapa inicial del uso del caballo como montura, sino que también proporcionó una comprensión de cómo funcionaba la sociedad humana.



"Es probable que la élite militarizada, cuyo poder se basaba en el control físico de los miembros de la tribu y vecinos con la ayuda de habilidades de conducción y combate, fuera enterrada en el cementerio Novoilinovsky-2. El jinete tiene una ventaja significativa sobre el soldado de infantería". Puede haber otra explicación: esta élite cumplió la función de mediar conflictos dentro del colectivo y, por lo tanto, tenía poder y un alto estatus social. Metafóricamente, este tipo de élite pueden considerarse los Sheriffs de la Edad de Bronce ", explicó Igor Chechushkov.