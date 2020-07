China.- Reino Unido suspende el tratado de extradición con Hong Kong en respuesta a la nueva ley de seguridad china

HANDOUT - 22 April 2020, England, London: A video grab shows UK Foreign secretary Dominic Raab speaking during Prime Minister's Questions in the House of Commons. Photo: -/House Of Commons via PA Wire/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha anunciado la suspensión del tratado de extradición en vigor con Hong Kong y la ampliación del embargo de armas actualmente en vigor para la China continental en respuesta a la imposición de la polémica Ley de Seguridad Nacional en la antigua colonia británica.



El ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, ha explicado esta medida "necesaria y proporcional" en una comparecencia en el Parlamento. La suspensión del tratado "inmediata e indefinida" implica además que las autoridades británicas ya no podrán solicitar la entrega de criminales a Hong Kong fuera de las vías diplomáticas convencionales.



"No vamos siquiera a considerar la reactivación de estos mecanismos a menos que haya salvaguardas claras y robustas que eviten que se utilice la extradición de Reino Unido para aplicar la nueva legislación de seguridad", ha remachado.



Reino Unido se suma así a Canadá y Australia, que han suspendido ya los tratados de extradición. Se espera que Reino Unido se sume próximamente.



Además, Raab se ha referido al embargo de armas impuesto a China en 1989 y ahora ampliado a Hong Kong. "La ampliación de este embargo significa que no habrá exportación a Hong Kong de armas potencialmente letales, ni componentes ni munición", ha afirmado.



"Igualmente implica la prohibición de exportar cualquier material que pudiera ser utilizado para la represión interna, tales como grilletes, material de intercepción, armas de fuego o granadas de humo", ha añadido.



Saab ha criticado la nueva normativa impuesta por Pekín, en particular la parte que habilita a las autoridades chinas a asumir ciertos procesos judiciales y juzgarlos en la China continental.



Reino Unido ha ofrecido a tres millones de ciudadanos de Hong Kong obtener la ciudadanía británica como salida ante la imposición de esta legislación, una iniciativa que sin embargo por el momento no se ha concretado.



Raab ha explicado al Parlamento que la secretaria de Interior, Priti Patel, dará detalles al respecto antes del miércoles, cuando comienza el receso parlamentario veraniego.