China.- El activista pro democracia Joshua Wong anuncia su candidatura al Parlamento de Hong Kong

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El activista pro democracia Joshua Wong ha anunciado este lunes que será candidato a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo mes de septiembre en Hong Kong, en el marco de la escalada de tensión en el territorio.



"Con el mandato de los 31.000 votos obtenidos en las elecciones primarias celebradas el pasado fin de semana en el bando pro democracia, acabo de presentar oficialmente mi candidatura para presentarme a las elecciones de septiembre al Consejo Legislativo representando a la circunscripción geográfica de Kowloon Este", ha anunciado en Twitter.



Wong, que a sus 23 años recibió 31.398 de los alrededor de 610.000 votos emitidos en las elecciones primarias del 11 y 12 de julio, los ha interpretado como un mandato popular para "luchar por la democracia y la libertad de Hong Kong", a pesar del "creciente control de Pekín".



"No importa si Pekín decide silenciarme fuera de las urnas, no me rendiré", ha declarado, al tiempo que ha animado a sus compañeros de filas a "no dejarse amenazar por el espeluznante efecto" de las nuevas normas aplicables a la ex colonia británica.



A este respecto, ha recordado que, con la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, "el riesgo para los candidatos electorales ya no es solamente ser descalificados, sino que están expuestos directamente a amenazas físicas y a ser enviados a través de la frontera para purgar la condena en una cárcel china".



En la misma línea, ha denunciado que "el Gobierno de Hong Kong ya ha preparado el terreno para que haya un mayor control político en las elecciones, en lugar de mantener el principio de 'unas elecciones libres y justas'".



Por todo ello, Wong se ha mostrado consciente de que "esta vez habrá una batalla aún más dura" contra los partidos alineados con Pekín, pese a lo cual ha instado a los hongkoneses a seguir su ejemplo.



"No sé dónde estaré dentro de tres meses, pero os aseguro que nuestra determinación será un potente mensaje para el mundo de que el pueblo de Hong Kong nunca se rendirá", ha dicho. "Nuestros votos son nuestra voz bajo la represión de China", ha remachado.



Hong Kong es escenario de fuertes protestas desde hace más de un año, primero por la ley de extradición a la China continental, que los manifestantes lograron frenar, y después por la ley se seguridad nacional, que ya es una realidad.