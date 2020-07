Carmen Borrego manda todo su apoyo a Paz Padilla tras la repentina muerte de su marido

24/12/2019 Carmen Borrego en una imagen de archivo reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Carmen Borrego, al igual que su hermana Terelu Campos, ha querido dar públicamente su apoyo a Paz Padilla tras la repentina muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, al no poder superar un tumor cerebral contra el que luchó en secreto durante el último año. La colaboradora de "Viva la vida", muy afectada por esta terrible pérdida, manda su cariño a la gaditana aunque "perder al amor de su vida tan pronto es algo que no sé si alguien será capaz de superar".



- CHANCE: Te queríamos preguntar por Paz.



- CARMEN: Un día tristísimo, una noticia, que te cae como un jarro de agua fría, pienso en Paz y siento dolor. Yo creo que ella había conseguido tener la ilusión de su vida, el amor de su vida, perderlo tan pronto es algo que no sé si alguien será capaz de superarlo. Le mando mi cariño, todo mi apoyo pero yo creo que es inconsolable.



- CH: ¿Sabías que estaba tan mal?



- CARMEN: No, yo no lo sabía. Ella que querido ser discreta y nosotros no teníamos por qué preguntar.



- CH: ¿Lo conocías?



- CARMEN: No, yo conozco mucho a Paz, ha sido una persona que con la enfermedad de mi madre y de mi hermana se ha portado siempre maravillosamente, he tenido muy buena relación con ella, quiero seguir teniéndola, si yo pudiera hacer algo, desde luego que le quede claro que esté para lo que quiera. También me da mucha pena su hija, creo que ha debido vivirlo muy cerca de su madre, ver a una madre sufrir, es muy duro.



- CH: Segundo mazazo, se le murió la madre en febrero.



- CARMEN: Sí, cuando tu pierdes una madre, a la edad que la pierdas es un palo pero es un poco más ley de vida, con 92 años* ya sabes que cualquier día puede suceder. Un hombre joven en la flor de la vida, con 53 años, es una tragedia.