Buenos Aires suaviza cuarentena con apertura comercial y salidas recreativas

Buenos Aires, 20 jul. (EFE).- La ciudad de Buenos Aires y su populosa área metropolitana (AMBA), junto a otras localidades con alta circulación de coronavirus, entraron este lunes en una etapa de la cuarentena más flexible, que contempla la apertura progresiva de actividades comerciales y habilita las salidas recreativas, todo sujeto a protocolos.

Esta nueva fase, que el presidente Alberto Fernández adelantó el pasado viernes, se prolongará desde hoy hasta el 2 de agosto, y llega en un momento en el que el número de contagios diarios se encuentra en su momento más alto - en las últimas 24 horas se registraron 4.231 positivos, el 91,6 % en el AMBA-, y el total de casos asciende a 126.755, de los cuales 2.281 fallecieron.

Según expresó Fernández en su comparecencia del viernes, la intención es "tratar de volver a la normalidad paulatinamente", aunque la apertura estará sujeta a la evolución de los datos, tanto del ritmo de contagios como del nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, que según los últimos datos del Ministerio de Salud es del 54,5 % a nivel nacional y del 65 % en el AMBA.

REAPERTURA DE COMERCIOS

Una de las principales novedades de esta etapa es la reapertura de algunas actividades comerciales, todas con un protocolo aprobado por la cartera de Salud, que se unen a la lista de las 24 consideradas esenciales, las únicas que hasta hoy tenían el permiso para funcionar.

En la capital, según recoge un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, se permitirá a lo largo de las dos próximas semanas la apertura de galerías y paseos comerciales, lavaderos de automóviles, galerías de arte con turnos, peluquerías, centros de depilación, manicura y pedicura, actividades de culto con un máximo de 10 personas y el paseo, adiestramiento y peluquerías caninas.

El uso del transporte público queda restringido a los trabajadores esenciales, y "las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte".

La norma otorga al Gobierno de la ciudad la potestad de gestionar la reapertura de las actividades, y podrá "implementarlas gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el marco de su competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria".

"Si la gente cumple vamos a ir bien, si no vamos a ir frenando", afirmó el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta.

VUELVEN LAS SALIDAS RECREATIVAS

El propio Larreta fue uno de los primeros en aprovechar la vuelta de las salidas recreativas con una carrera nocturna por el barrio porteño de Palermo, uno de los principales puntos verdes de la ciudad y objeto de críticas por las aglomeraciones durante la etapa inicial de estas salidas, que luego fueron prohibidas y desde hoy retornan, con un horario acotado y limitaciones.

Las actividades recreativas al aire libre se permitirán en la ciudad -no en el área metropolitana, que pertenece a la jurisdicción provincial- entre las 18.00 y las 10.00 hora local, y estarán restringidas a una salida cada dos días en función del último número del DNI.

También se ampliarán las salidas para niños, acompañados con adultos, sumando dos días más esta semana (martes y jueves) a los fines de semana, en los que ya podían salir, con un horario restringido entre las 10.00 y las 18.00, para evitar que coincidan en la vía pública con los que salen a realizar actividad física.

A partir del próximo lunes los menores podrán salir todos los días en el mismo horario, y para que el espacio de circulación sea mayor se abrirán todos los parques y plazas de la ciudad, que únicamente podrán ser empleados para transitar y no para reunirse o permanecer en ellos.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Las autoridades pusieron gran énfasis en la responsabilidad de cada ciudadano para cumplir estas medidas y respetas las prohibiciones que aún pesan sobre las reuniones de personas que no comparten vivienda, tanto en espacios cerrados como abiertos.

Este lunes Argentina celebra el Día del Amigo, en el que habitualmente grupos de personas se juntan para festejar, y en este sentido el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, apeló al buen hacer de cada ciudadano para cuidar "la salud de todos".

"Del Día del Amigo nada que yo diga va a modificar el comportamiento de las personas. Desde el lado individual de cada uno deberíamos preguntarnos que somos capaces de aportar para que esta pandemia pase más rápido", afirmó durante el reporte diario del Ministerio de Salud porteño.

UN PAÍS, VARIAS REALIDADES

Toda esta nueva fase se aplicará en el AMBA y otras poblaciones de las norteñas provincias de Jujuy y Chaco, donde la circulación del virus sigue siendo alta, mientras que el resto del país continúa en la etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio".

En esta fase de distanciamiento se permite la apertura de más actividades económicas, que también deberán contar con protocolos, con la diferencia de que se habilita el ingreso a negocios cerrados hasta un 50 % del aforo del mismo.

También se permite la realización de actividades deportivas, artísticas y sociales con una concurrencia máxima de 10 personas.

Las actividades que siguen estando prohibidas son: eventos sociales o deportivos con más de 10 personas, teatros, cines, clubes y centros culturales, el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional -salvo excepciones- y el turismo.

Aitor Pereira