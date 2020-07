07/07/2020 Adara Molinero y Rodri Fuertes, primeras imágenes de la pareja de cena romántica. MADRID, 20 (CHANCE) Aprovechando al máximo para disfrutar de su nueva historia de amor, Adara Molinero y Rodri Fuertes prefieren mantener en un segundo plano su relación y es que, hasta el momento, la pareja no se había dejado fotografiar junta. En esta ocasión ambos acudieron a uno de los restaurantes de Madrid para disfrutar de una velada para dos de lo más especial. Después de varias horas, la pareja salió a toda prisa para subirse a su coche y es que, una vez más, intentaron que no les fotografiasen juntos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Pese a que fue la propia Adara la que anunció a bombo y platillo - vía jugosa exclusiva muy bien remunerada en una conocida revista - que había empezado un noviazgo con Rodri, al influencer no le gusta demasiado que hablen de su vida privada. Después de volver a hablar de él en el plató de "Sábado Deluxe", se dijo que al ex novio de Bea Retamal no le había sentado nada bien y el romance pendía de un hilo.



Sin embargo, parece que han superado esta crisis y la relación entre Rodri y Adara marcha viento en popa y han decidido no ocultarse más pese a no hablar de su noviazgo. Así, al margen del revuelo mediático que ha provocado su nueva relación, por el momento el influencer prefiere hacer oídos sordos a todo lo que se está diciendo sobre él y confirma que está "muy bien" pero no va a decir nada sobre su reciente historia de amor con la ganadora de "Gran Hermano Vip".



¿Le irá en esta ocasión a Adara mejor que con Pol Badía, con Hugo Sierra y con Gianmarco Orestini, con los que ha acabado su relación de la peor manera posible?