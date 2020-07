Vuelve Latin People con la incorporación de Jaime Conde a su equipo

14/07/2020 Liliana Briceño y Jaime Conde EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JORGE FERNANDEZ DE BOBADILLLA



MADRID, 18 (CHANCE)



No hay mejor noticia que saber que Latin People, la plataforma que busca dar a conocer a los emprendedores y firmas latinoamericanas en el mercado español, abre una nueva etapa y refuerza su portafolio con la implementación al público final español. La creación de este market place se produce gracias a la incorporación de Jaime Conde, consultor de marketing y emprendedor madrileño, al equipo de Latin People, integrado por Liliana Briceño y Laura García Caballero.



Las largas semanas de confinamiento han supuesto un tiempo de cambio y adaptación para muchas empresas a las nuevas exigencias del público. Este es el caso de Latin People, la plataforma que busca desarrollar a los emprendedores latinoamericanos, lanzada en Madrid en 2019, que ha aprovechado el tiempo de cuarentena para desarrollar nuevos servicios y espacios y así, dar continuidad a su misión de posicionar a emprendedores latinoamericanos en España.



Con esta nueva fase, Latin People busca atraer a nuevos emprendedores al proyecto y crear sinergias que motiven a otros jóvenes a emprender. De esta forma, la plataforma Latin People se consolida como marca paraguas que vincula a firmas para impulsar su proyección en España, además de potenciar su presencia en el ámbito digital con su nuevo e-commerce denominado More Store.



Para conseguir esta expansión digital de la compañía, sus precursoras, Liliana Briceño y Laura García Caballero, han apostado por integrar en el proyecto a Jaime Conde, consultor de marketing y emprendedor. Conde ha sido el encargado de la creación e implantación del nuevo market place, More Store, un espacio único donde poder encontrar lo mejor del talento latinoamericano en moda, joyería, artesanía, belleza y arte. Algunas de las marcas que ya forman parte de este e-commerce son la firma de joyas colombiana Laura Dávila, la firma mexicana Tuluminati, los bolsos artesanales Camila Mesar y la marca de belleza Nicole Ravachi Beauty, entre otras.



Asimismo, Latin People refuerza los servicios que viene ofreciendo desde 2019, momento en el que se produjo su irrupción en el mercado español. Estos se basan en colaboraciones con influencers y estilistas españoles, representación en el mercado textil español y producción de contenidos de fotografía y vídeo, entre otros, "con la única misión de posicionar a Latinoamérica como un referente en moda, estilo, belleza y negocios", afirman Liliana Briceño y Laura García Caballero.