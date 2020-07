Venden tarjeta de LeBron James por casi dos millones de dólares

En la imagen, LeBron James de Los Angeles Lakers. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Una tarjeta de PatchBrown de LeBron James, la Upper 2003-04-04, se vendió en una subasta por un 1.845.000 dólares el domingo en Goldin Auctions al CEO de Lob.com Leore Avidar.

El precio en la tarjeta rara establece una marca para las tarjetas de hoy en día (reconocidas como producidas en 1980 o después) y es la cantidad más alta en la que jamás se haya vendido una de baloncesto.

"Si estuviéramos hablando de un T206 (Honus) Wagner, o un Manto (Mickey) de 1952, probablemente no sería tanta noticia", dijo Ken Goldin, fundador de Goldin Auctions.

"Pero cuando se habla de una tarjeta que fue producida literalmente hace 17 años y es para un hombre que todavía juega en la NBA, es una noticia impactante para mucha gente. Es realmente a donde ha estado yendo mi industria en particular durante varios años", agregó Goldin.

La venta récord superó una marca anterior establecida en mayo cuando la misma casa de subastas vendió una tarjeta de novato impecable firmada por Mike Trout, por 922.500 dólares.

La tarjeta de Trout fue una de las cinco producidas y la de más alta calificación.

La casa de subastas ha ayudado a romper tres marcas de tarjetas modernas solo este año cuando vendió una Logoman de la colección exquisita Upper Deck 2003-04 con LeBron James y Michael Jordan por 900.000 dólares, la tarjeta Trout en mayo y la tarjeta James que se vendió este domingo.

Con James usando el número 23, sólo se produjeron 23 de esta tarjeta, y dado que el servicio de clasificación de Beckett la calificó como una impecable de 9.5, fue una de las dos únicas tarjetas en particular calificadas tan alto.

El mercado de las tarjetas de baloncesto ha aumentado constantemente a lo largo de los años, con más y más ventas de tarjetas modernas.

"En la actualidad, diría que el baloncesto en algunos casos es más fuerte que el béisbol y en otros casos es codo a codo con el béisbol", dijo Goldin.

"Tengo una enorme cantidad de postores extranjeros de China; hemos tenido postores de Medio Oriente, postores de Australia y de Europa. El béisbol es 99 por ciento estadounidense. Con el baloncesto, podría ser entre 50 y 60 por ciento de ofertas en el extranjero", aseguró.

El mismo lote también vendió un par de zapatos usados por Michael Jordan para novatos de 1984-85 por 369.000 dólares, así como una tarjeta Patch Parallel Autographed LeBron James de 2004-05 por 246.000.