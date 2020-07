Real Sociedad y Granada a Europa, desciende el Leganés

Los jugadores del Leganés a la finalización del encuentro que han disputado esta noche frente al Real Madrid en el estadio Butarque, y que ha significado el descenso a segunda división del equipo pepinero. EFE/Mariscal

Madrid, 19 jul (EFE).- La última jornada de LaLiga Santander deparó la clasificación para la próxima Liga Europa de Real Sociedad y Granada, mientras que el Leganés descendió a Segunda pese a su tremendo esfuerzo y a empatar ante el campeón Real Madrid (2-2), ante el que estuvo muy cerca de ganar, con lo que se salvó de forma agónica el Celta.

Con las demás circunstancias clasificatorias definidas, fue una noche de tremendas emociones en la lucha por entrar en Europa y por la salvación. La alegría fue para donostiarras, granadinistas y vigueses, mientras que las lágrimas fueron para los pupilos del mexicano Javier Aguirre, que por lucha, afán y fe, se van de la máxima categoría con todos los honores y con la cabeza más que alta, así como para el Getafe, que se quedó sin el premio continental.

Tras estar durante buena parte de la noche fuera del torneo continental, la Real Sociedad encontró finalmente el punto que le daba el pase gracias a un postrero tanto del belga Adnan Januzaj que significaba el empate en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid (1-1), al que le valía para amarrar la tercera plaza.

El Granada selló una histórica clasificación para la competición europea como guinda a una espectacular campaña. Goleó por 4-0 al Athletic, su verdugo en la Copa del Rey, y se vio beneficiado por la derrota del Getafe (1-0) ante el Levante en un choque con cuatro goles anulados por el VAR -tres suyos- e incluso un penalti fallado por Jaime Mata que hubiera sido el triunfo, ya que el tanto local llegó en el minuto 99 obra de Coke Andújar.

Un castigo tremendo y una gran decepción para el cuadro de José Bordalás, que ha estado toda la campaña en posiciones europeas, pero sus resultados en la reanudación liguera le han acabado por apartar de las mismas.

También se queda fuera de ellas el equipo que más ha decepcionado esta campaña, el Valencia, que cerró la temporada con una derrota por 1-0 en el campo del Sevilla, donde sucumbió a una gran diana de Sergio Reguilón.

Osasuna, que tenía también mínimas opciones, firmó tablas con el descendido Mallorca (2-2), pero eso no empaña un curso magnífico para el bloque de Jagoba Arrasate.

El Celta sobrevivió de milagro. Con un triunfo tenía segura la permanencia y no pudo pasar del empate a cero ante el colista Espanyol en otro partido en el que no demostró el por qué ha tenido que sufrir tanto.

Y es que el Leganés del mexicano Javier Aguirre rozó la proeza. De haber ganado se habría salvado. Tuvo el triunfo tremendamente cerca pese a ponerse dos veces por detrás en el marcador.

Con el título asegurado, Zinedine Zidane rotó bastante el equipo. El Real Madrid fue profesional. No se dejó ir. Se adelantó dos veces, por medio de Sergio Ramos y de Marco Asensio.

Pero el Leganés, con una fe inquebrantable, sabedor del resultado que discurría en el RCDE Stadium, nunca se rindió Bryan Gil y Roger Assale igualaron el marcador en ambas oportunidades y rondaron el gol los pepineros ante la portería de Alphonse Areola en los últimos minutos con varias ocasiones claras, pero quizá los nervios y la ansiedad les impidió obtener un triunfo que les hubiera salvado.

El Barcelona goleó en el primer partido de la última jornada en Mendizorroza al Alavés (0-5), donde no tuvo problemas ante un rival sin apenas tensión. Leo Messi logró un doblete y aseguró ser por séptima vez máximo artillero.

El Villarreal goleó al Eibar (4-0) en la emocionada despedida de dos de los jugadores más históricos del club castellonense, Santi Cazorla y Bruno Soriano, y el Valladolid también puso un buen broche a su campaña con un triunfo ante un triste Betis (2-0).

José Antonio Pascual