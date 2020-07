Ombudsman de Guatemala advierte que persiste la opacidad en datos de COVID-19

Paramédicos utilizan trajes de protección el jueves 2 de julio mientras trasladan a un paciente infectado con COVID-19 en el Hospital San Juan de Dios, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 19 jul (EFE).- El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, advirtió este domingo que persiste la opacidad en el manejo de la información el Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre el comportamiento real de la pandemia de COVID-19.

Rodas subrayó que "un error informático" puede "traer consecuencias lamentables", por lo que recomendó al Gobierno y al Ministerio de Salud "garantizar la transparencia", pues "la pandemia amerita seriedad y no levedad; ¡la información salva vidas!".

El sábado, el Ministerio de Salud presentó un nuevo sistema de visualización de datos de la COVID-19 en el país centroamericano, elaborado con apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que supuestamente garantiza el flujo de información "de manera diaria" en un micrositio de la página oficial de la entidad.

El sistema, sin embargo, ha mostrado anomalías debido a la alta demanda de usuarios y la ausencia de datos de fallecidos en las últimas 24 horas.

La directora de Comunicación del Ministerio de Salud, Julia Barrera, aseguró que "de acuerdo con el Departamento de Epidemiología, los fallecidos se asignan de acuerdo a la fecha de defunción" y, pese a que reconoció que sí hay fallecidos, estos datos "están sujetos a cambios según registro de las unidades notificadoras".

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la que es titular Rodas, señaló en un comunicado que "el tablero electrónico introducido para ofrecer información sobre la evolución de la pandemia no resuelve los problemas de opacidad".

Agregó que el nuevo sistema "no incorpora estadísticas sólidas ni de vigilancia epidemiológica que permita conocer sobre número de personas fallecidas por hospital, pruebas realizadas por servicio, pruebas pendientes de análisis, disponibilidad de pruebas en los servicios de salud", que son los mismos datos "que se han venido reclamando desde hace meses".

Además, enfatizó que "la aparente mejoría en el control de la pandemia no corresponde a los hallazgos de las verificaciones realizadas por PDH en el sistema de salud a nivel nacional".

La PDH recomendó al Ministerio de Salud "garantizar la transparencia y el acceso a la información pública sobre la evolución de la pandemia COVID-19, incluyendo la disgregación de datos diarios por municipios, personas fallecidas por hospital, pruebas realizadas por servicio, pruebas pendientes de análisis y disponibilidad de pruebas en los servicios de salud, entre otros".

Guatemala cumplió este domingo 128 días desde que identificó a la primera persona contagiada de la COVID-19. Desde entonces, acumula 38.667 casos positivos, 1.485 defunciones, 24.227 casos recuperados y 12.955 pacientes activos; con un total de 120.626 pruebas realizadas, en un país de más de 16 millones de habitantes.