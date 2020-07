Nieves Álvarez lucha por la recuperación económica de España de la mano de Go, Spain!

MADRID, 18 (CHANCE)



Este verano Mallorca se vestirá de gala para acoger el fin de rodaje de Go, Spain!, el largo documental que tiene como objetivo mostrar la reconstrucción, promoción y recuperación económica de España a través de la cultura, el arte, la gastronomía, el deporte, la música y el entretenimiento. Go, Spain!, un proyecto de la productora Think, celebrará además el acto de fin de rodaje en GPRO Valparaíso Palace Hotel & Spa, siendo este evento el punto de encuentro de embajadores y colaboradores que han participado en el documental.



Entre ellos, Cayetana Guillén-Cuervo -narradora y coproductora-, Nieves Álvarez, Paco Roncero, Jesús Sánchez, Okuda, India Martínez y Amaral. Algunos de ellos se reunirán en la isla compartiendo un deseo común: luchar juntos por la reconstrucción de nuestro país. Este evento se organizará siguiendo todas las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad a invitados y personal del hotel.



Este evento recalca los valores principales del proyecto y, junto con los embajadores, se demostrará la importancia de la unión, la comunidad, la creatividad, la cultura, el talento y la pasión para reconstruir y recuperar nuestro país. país. El documental busca promocionar no sólo a España como país, sino todos sus rincones a nivel cultural y turístico. Por ello, GPRO Valparaíso Palace Hotel & Spa es el lugar elegido para festejar el fin de rodaje de Go, Spain! El hotel es uno de los enclaves destacadosdel documental por su apoyo al turismo de calidad de Mallorca, que va más allá del sol y la playa gracias a su gastronomía, su apuesta por la sostenibilidad y el valor que aporta a disciplinas como la cultura y el deporte.



El documental se estrenará en la plataforma Filmin en noviembre de 2020 y se distribuirá en España y el resto de Europa, China, Estados Unidos, Brasil, Japón, Corea del Sur, Taiwán e India. Los beneficios se destinarán al Banco de Alimentos para paliar las consecuencias del COVID-19 y ayudar a los más vulnerables. Asimismo, Go, Spain! pretende ser un trampolín para la promoción cultural y turística de España a nivel internacional, con la involucración de artistas de toda Latinoamérica, Estados Unidos y China. Desde 'Go, Spain!'se impulsarán también acciones solidarias relacionadas con el COVID-19, al igual que otras de distintas temáticas como la mujer, la inmigración o la proyección de zonas rurales. Todas bajo la premisa "¿la creatividad puede cambiar el mundo?".