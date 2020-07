Muere el marido de Paz Padilla

MADRID, 19 (CHANCE)



Nos acabamos de quedar completamente helados. Paz Padilla está pasando por el peor momento de su vida. Si hace unos meses se despedía de su madre para siempre, en el día de hoy la presentadora debe de hacer frente a la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. Una noticia de última hora que nos ha pillado a todos desprevenidos porque la humorista no ha hecho ningún comentario públicamente sobre el delicado estado de salud del amor de su vida.



Aunque Antonio Vidal no era el padre de Anna Padilla, ésta le quería como si lo fuera. Fue el primer amor de Paz Padilla, con los años se separaron y el destino quiso que se volviesen a encontrar, uniendo su amor por todo lo alto en la playa de Zahara de los Atunes con una boda de ensueño.



Hace un año se hicieron públicos algunos problemas de salud que había sufrido Antonio Vidal, quien fue ingresado de urgencia en la UCI tras sufrir un cólico nefrítico, que provocó la cancelación de algunas obras de teatro de Paz Padilla. Siempre mostrándose muy discreta con su vida personal, la presentadora de Sálvame no ha hecho ningún comentario en su programa, en el que muchas veces la hemos visto a corazón abierto.



Se trata sin duda de un duro golpe para Paz Padilla, quien hace pocos meses debía afrontar la muerte de su madre y ahora, desgraciadamente, la del amor de su vida. Esperemos que la humorista se arrope en la gente que la quiere y tenga fuerza suficiente para superar este duro golpe que la vida le ha dado.