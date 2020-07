Lillard aprovecha la "burbuja" en Florida para seguir grabando música

En la imagen, el jugador Damian Lillard de los Trail Blazers de Portland. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Orlando (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, dice que al concluir sus actividades dentro del equipo, se dedica a su otra pasión, que es grabar música.

La suite que le asignaron a Lillard en el Walt Disney World Resorts, la convirtió en un mini estudio de grabación.

Bajo su nombre musical de rap Dame D.O.L.L.A., Lillard espera centrar su atención en grabar pistas cuando no esté ocupado con el baloncesto.

Dice que se esfuerza por hacer que su personaje de rap sea tan conocido como su identidad profesional de baloncesto, tal como lo logró el actor ganador del Emmy, Donald Glover, que ganó varios Grammys bajo su nombre musical Childish Gambino.

"Ese es el punto al que quiero llegar", dijo.

"Lo admiro (a Glover) por cómo se ha establecido en dos carriles diferentes. La gente lo respeta en cada carril. Ese es mi objetivo", indicó.

La habitación de Lillard está equipada con un micrófono, audífonos, computadora portátil con software de grabación e interfaz de audio.

Al no contar con material absorbente de sonido en las paredes, asegura que la gruesa alfombra de su habitación debería ayudar en conseguir buena calidad de sonido.

Dijo que la configuración es "simple", pero que es lo suficientemente bueno como para crear música en una habitación.

"Vi gente que decía que habría quejas de que yo grabara música, pero no tengo altavoces. Todo está en los auriculares", dijo.

Indicó que "Estoy cantando en voz alta, pero no gritando a toda fuerza. Nadie me va a escuchar cantar".

Hasta el momento, Lillard se ha ganado el respeto en el mundo del hip-hop como letrista socialmente consciente bajo su nombre de Dame D.O.L.L.A., que significa "Diferentes niveles en los que el Señor permite".

Lillard ha grabado canciones con algunos de los nombres más importantes de la industria musical, incluidos Lil Wayne, 2 Chainz y Jamie Foxx. También actuó con Wayne durante el fin de semana All-Star de la NBA a principios de este año.

El mes pasado, lanzó "Goat Spirit" con Raphael Saadiq y la poderosa "Blacklist", una canción que aborda la brutalidad policial contra los negros desarmados.

Es una canción que se sintió obligado a lanzar después de la muerte de George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial de Minneapolis el 25 de mayo.

El viernes lanzó su nueva canción y el vídeo musical "Home Team". La canción rinde homenaje a su familia y amigos más cercanos a quienes él ayudó financieramente a comenzar su viaje empresarial.

"Hacen todas estas cosas y esas son las cosas en las que estoy invirtiendo para que mi gente sea más profunda y más fuerte", dijo Lillard sobre sus amigos que se han convertido en hombres de negocios, chefs, personal de mantenimiento e incluso agricultores.