Líder húngaro acusa a su par holandés de querer "castigar" Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, acusó este domingo a su par holandés, Mark Rutte, de querer "castigar económicamente" a su país, al insistir en vincular el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho.

"No sé cuál es la razón personal por la que el primer ministro holandés me odia a mí o a Hungría", dijo Orban, quien explicó que Rutte considera que como Hungría "no respeta el Estado de derecho, debe ser castigada económicamente".

La Comisión Europea propuso crear un vínculo directo entre el desembolso de las ayudas europeas previstas en el plan de recuperación en negociación desde el viernes y el Estado de derecho. Hungría, Polonia y Eslovenia se oponen a ello.

Budapest estima que existen otros mecanismos en los tratados europeos para garantizar el Estado de derecho. La Eurocámara propuso en 2018 activar el llamado procedimiento del "Artículo 7" al estimar riesgos de graves violaciones.

Tras varias audiciones, el Consejo de la UE, que representa a los 27, no ha tomado ninguna decisión sobre este procedimiento que, a largo plazo, puede conllevar la suspensión del derecho a voto de un país en el seno de las instituciones europeas.

La posición de Rutte "no es aceptable", ya que el procedimiento en curso no terminó, según Orban, quien aseguró haber pedido a Alemania, que ejerce la presidencia pro témpore de la UE, que "se tome una decisión". "Háganlo por favor", agregó.

"En lugar de crear un nuevo mecanismo, terminen el que ya tenemos y que ya se inició. Tomen una decisión sobre Hungría lo antes posible", aseguró a la prensa el dirigente populista en Bruselas, donde participa en una cumbre europea.

Las negociaciones sobre el futuro plan de recuperación se encuentran estancadas por las reservas de Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia sobre el fondo, a las que se sumaría ahora el debate sobre si vincular los fondos al Estado de derecho.

Según Orban, crear un "nuevo mecanismo" llevaría "semanas de negociaciones", ya que deberían modificarse los tratados. Y la cumbre se desarrolla entre llamados a lograr un acuerdo rápido, cuando se prevé una profunda recesión en la UE en 2020.

