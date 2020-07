Las medidas voluntarias no logran frenar los contagios de Covid en España

Vista de la playa de San Sebastián este domingo, segundo día de medidas anti Covid-19, con amenaza de un confinamiento si no mejoran los datos de la pandemia. EFE/ Alejandro García

Madrid, 19 jul (EFE).- El número de personas contagiadas por la Covid-19 en España continúa aumentando a pesar de las medidas restrictivas de carácter voluntario que han adoptado algunas de las zonas más afectadas por los rebrotes, especialmente las regiones de Cataluña y Aragón, donde de momento se descarta el regreso a los confinamientos obligatorios.

En Cataluña, donde los nuevos positivos no dejan de crecer, con 994 en las últimas 24 horas, las autoridades regionales ampliaron este domingo las restricciones a tres municipios más, mientras se sigue apelando la responsabilidad individual para evitar que la situación empeore.

De los 994 nuevos contagios, 698 corresponden a Barcelona y a su área metropolitana, un 70% del total, según los datos difundidos hoy por el Departamento catalán de Salud.

A pesar de estas cifras, por el momento, el Ejecutivo autonómico no se plantea el confinamiento perimetral de las áreas afectadas por la transmisión comunitarias, como Barcelona, según indicó hoy el director de la Unidad de Seguimiento en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz.

"Es mejor limitar la actividad. Este fin de semana ha habido salidas desde el área metropolitana, pero yo creo que la mayoría de la población es responsable", dijo Mendioroz en una entrevista radiofónica.

También la directora de Protección Civil del gobierno regional, Isabel Ferrer, pidió responsabilidad a los ciudadanos para frenar la pandemia porque, aseguró, "hay imágenes que asustan", en relación a la gran afluencia de gente en las playas sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.

REBROTES POR TODO ESPAÑA

Pero el número de personas contagiadas por el coronavirus no continúa aumentado sólo en Cataluña, también lo hace en otras comunidades autónomas españolas, lo que está obligado a los Ejecutivos regionales a extender las medidas anti-Covid, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas en aquellas donde aún no lo era.

Por ejemplo en Galicia (noroeste), donde lo será a partir de hoy, en todo momento y aunque exista la distancia de seguridad.

Las autoridades de las turísticas Islas Baleares pedirán al Ministerio español de Sanidad que se reanuden los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de las islas a pasajeros procedentes de otras partes de España y del espacio europeo Schengen, y no descartan reclamar que esos chequeos se hagan en los puntos de salida de los viajeros.

En Zaragoza, los 133.285 movimientos de entrada y salida de vehículos registrados a lo largo de la jornada del sábado evidencian un escaso seguimiento de las recomendaciones hechas por el Ejecutivo autonómico de Aragón, que propuso un "autoconfinamiento" voluntario de la población ante el incremento de brotes por covid-19 detectados en la ciudad y su entorno.

No obstante, esa cifra es inferior a la del viernes, cuando se contabilizaron 246.580 movimientos, y respecto a anteriores sábados: un 9 % respecto al día 11 y un 8 % menos que el día 4.

La preocupación se ha extendido también en las últimas horas a la localidad turística de Gandía, en la costa mediterránea, que registra 70 casos positivos, con un perfil de edad de entre 20 y 40 años, la mayoría relacionados con un origen detectado en una zona de ocio nocturno.

REBROTES SI, PERO NO UN PASO ATRÁS

Aunque los rebrotes de coronavirus aumentan en España desde hace semanas, no se volverá a la situación de marzo en una segunda oleada de Covid-19 porque "el sistema está preparado", para afrontar esta situación, explicó hoy a Efe el experto en enfermedades infecciosas y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Vicente Soriano.

Soriano consideró que el uso generalizado de mascarillas al aire libre "es lo mejor que podemos hacer ahora" y considera que es "inevitable" que "los rebrotes crezcan durante el verano".

Admitió que "hay factores que indican que las cosas pueden empeorar en otoño" respecto a los brotes, pero de cara a las medidas que se tomen abogó por la "proporcionalidad" para no adoptar decisiones que afecten a toda la población, como un nuevo confinamiento generalizado.

Alida Juliani