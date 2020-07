La NBA ajusta los partidos de exhibición y les acorta el tiempo de juego

En la imagen, el jugador de los Thunder de Oklahoma City Chris Paul. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Lake Buena Vista (EE.UU.), 18 jul (EFE).- La NBA está ajustando las reglas para los primeros partidos de exhibición, por lo que hizo unas modificaciones, y los cuartos serán de 10 minutos en el lugar de los 12 minutos habituales.

De acuerdo a la liga, el cambio se debe a varias razones, que incluye no querer agotar excesivamente a los jugadores después de haber pasado más de cuatro meses sin partidos.

También argumentan que algunos equipos aún no tienen sus listas completas en Walt Disney World Resort debido a la pandemia de coronavirus.

El cambio se aplicará solo a la primera exposición para equipos; sus juegos de segunda y tercera exhibición en Disney usarán el tiempo estándar.

Todos los equipos están programados para jugar tres exhibiciones.

"Esta es una situación diferente", dijo el entrenador de los Mavericks de Dallas, Rick Carlisle, el sábado.

Las exhibiciones comienzan con una lista de cuatro partidos el miércoles y continúan hasta el 28 de julio. Los planes requieren que las 33 exhibiciones sean televisadas por alguna combinación de TV local, TV nacional, NBA TV o NBA League Pass.

"Creo que se hace solo tratando de obtener seguridad primero para los jugadores", dijo el entrenador de los Magic de Orlando, Steve Clifford, sobre la primera exhibición más corta.

Agregó que "La mayoría de los equipos son como nosotros, donde todos simplemente se sienten bien y los muchachos no están en el tipo de condición que normalmente tendrían en una situación de campo de entrenamiento".

La liga todavía está trabajando en algunos de los detalles específicos para los primeros partidos, incluso para dar a los equipos la opción de usar uniformes o equipos de práctica.

La mayoría de los equipos, a partir del sábado, todavía planeaban usar sus uniformes habituales de temporada regular para las tres exhibiciones: las nuevas camisetas con mensajes de justicia social no debutarán hasta que los juegos de inicio comiencen el 30 de julio.

Otros cambios para los juegos de exhibición podrían incluir el uso de más de tres árbitros en un sistema rotativo, aunque eso también permanece en discusión.

Al parecer, a los jugadores no se les había dicho que las primeras exhibiciones serán más cortas.

"Aún no sé sobre eso", dijo el base de los Thunder de Oklahoma City, Chris Paul, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

Las exhibiciones se jugarán como juegos normales: se mantendrán las puntuaciones y las estadísticas, y será una oportunidad para los equipos de estadísticas de la liga que fueron contratados para trabajar durante tres meses en Disney para resolver cualquier problema en el sistema.