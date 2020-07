Jornada 37 de la Premier League: previa del encuentro Brighton and Hove Albion - Newcastle United

El próximo lunes a las 12:00 se jugará el encuentro de la trigésimo séptima jornada de la Premier League, en el cual veremos enfrentarse a Brighton y a Newcastle en el The American Express Community Stadium.

Brighton and Hove Albion llega al trigésimo séptimo encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en el campeonato tras haber empatado 1-1 ante Southampton en su último partido. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en ocho de los 36 partidos jugados hasta la fecha en la Premier League con una cifra de 37 goles a favor y 53 en contra.

Respecto al equipo visitante, Newcastle United cayó derrotado por 3-1 en el último partido que disputó frente a Tottenham Hotspur, de modo que un triunfo frente a Brighton and Hove Albion le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo.

En referencia a los resultados como local, Brighton and Hove Albion ha vencido cinco veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado seis veces en 18 partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. A domicilio, Newcastle United ha ganado cinco veces, ha sido derrotado en 11 ocasiones y ha empatado dos veces en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los dos rivales ya se habían visto las caras con anterioridad en el estadio de Brighton and Hove Albion y el balance es de una victoria y un empate a favor del equipo local. A su vez, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Premier League. La última vez que jugaron Brighton y Newcastle en la competición fue en septiembre de 2019 y el partido concluyó con un empate 0-0.

Actualmente, entre Brighton and Hove Albion y Newcastle United existe una diferencia de seis puntos en la clasificación. En este momento, Brighton and Hove Albion cuenta con 37 puntos y se sitúa en decimosexta posición. Por su lado, Newcastle United tiene 43 puntos y ocupa la decimotercera posición en la clasificación.