Israel.- Los testigos del juicio por corrupción a Netanyahu comenzarán a declarar en enero del año próximo

Las declaraciones de los testigos en el juicio por corrupción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comenzarán el 3 de enero de 2021, según ha anunciado la jueza Rivkah Friedman Feldman durante las conclusiones de la audiencia preliminar de este domingo.



En el juicio se examinarán tres casos en los que las imputaciones principales son por soborno, fraude y abuso de confianza, y que en teoría podrían conducir a Netanyahu a la cárcel.



Los cientos de testigos solicitados por la defensa y la Fiscalía darán su testimonio durante tres días cada semana, según ha decidido el tribunal de distrito de Jerusalén después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un compromiso sobre esta cuestión.



En la audiencia de hoy, en la que no estuvo presente Netanyahu, la defensa se lamentó de que no sabe cómo cobrará sus honorarios. En este sentido existe el problema de que la Fiscalía ha rechazado que el primer ministro acepte los tres millones de dólares donados por el magnate estadounidense Spencer Partrich para pagar a sus abogados.



El más grave de los casos que pesan contra Netanyahu es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.



En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.



Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.



El primer ministro israelí denunció durante su comparecencia en la vista inicial del juicio, a finales de mayo, que el proceso es un "golpe de Estado" con "pruebas falsas".



"La gente sabe que (...) esto es un intento de golpe de Estado político contra la voluntad del pueblo (...). Os garantizo a todos que con vuestra ayuda, con ayuda de Dios, seguiré luchando. No les permitiré que nos derriben", ha afirmado en declaraciones a la prensa israelí antes de entrar en el Tribunal del Distrito de Jerusalén en el que se desarrolla el caso.



"Yo seguiré liderando el Estado de Israel", ha remachado en un discurso ante sus seguidores, concentrados ante el tribunal. "Vuestro increíble apoyo me calienta el corazón. Sé que el pueblo de Israel está conmigo", ha apuntado. Además, Netanyahu ha defendido para evitar "filtraciones" sobre el juicio que las sesiones sean retransmitidas por televisión, "sin editar, sin cortes".