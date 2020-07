Irán.- Registrada una explosión sin heridos en una planta eléctrica en la provincia iraní de Isfahán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irán han confirmado este domingo el registro de una explosión en una planta de energía eléctrica en la provincia de Isfahán, que no ha causado ningún herido.



Según ha confirmado uno de los gerentes de la planta, se desarrollaron una explosión y un incendio durante la mañana de este domingo. Así, la causa de la explosión se ha situado en un defecto en los transformadores desgastados de la planta, ha confirmado el gerente a la agencia de noticias IRNA.



La explosión no ha causado ningún herido y no ha tenido efecto en el suministro de energía en Ishafán, si bien en las últimas semanas se han producido varias explosiones e incendios en el país.



Recientemente, han sido atacados el campamento militar de Parchin al este de Teherán, un hospital en el norte de la capital, un taller de una instalación nuclear en el centro de Irán, una fábrica en un suburbio de la capital y un complejo petroquímico en el suroeste del país, según recoge DPA.