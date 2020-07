Irak/Irán.- Los líderes iraquíes lanzan un mensaje de soberanía y consenso en la visita del ministro de Exteriores iraní

15/02/2020 FILED - 15 February 2020, Bavaria, Munich: Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif speaks during the 56th Munich Security Conference. Zarif welcomed the role of Iraq in the Gulf region and the building of bilateral relations in the framework of non-interference in internal affairs. Photo: Tobias Hase/dpa POLITICA INTERNACIONAL Tobias Hase/dpa



BAGDAD, 19 (DPA/EP)



Los líderes iraquíes han asegurado este domingo que Bagdad busca construir una relación equilibrada con sus vecinos al tiempo que han expresado su más absoluto rechazo a la intervención en sus asuntos internos, mientras se reunían con el ministro de Exteriores de Irán, Mohamed Yavad Zarif, máximo representante diplomático de un país con extraordinaria influencia en el derrotero político de Irak.



Zarif ha llegado a primera hora de la mañana a la capital iraquí, Bagdad, temprano en el día en una visita oficial, en su primera visita desde que un ataque aéreo estadounidense en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad matara el pasado mes de enero a uno de sus más destacados comandantes, Qasem Soleimani, considerado el arquitecto de la política de intervención exterior de la República Islámica.



La visita también se adelanta a la gira planificada del primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, que le llevará a Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos.



"Queremos relaciones equilibradas con todos los países vecinos basadas en el interés nacional iraquí y la no injerencia en los asuntos internos", ha declarado el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, en una conferencia de prensa tras su reunión con Zarif.



Zarif, por su parte, ha asegurado que su país celebra el papel de Irak en la región del Golfo y la construcción de relaciones bilaterales en el marco de la no injerencia en los asuntos internos, y ha pedido fomentar las relaciones en el campo de la energía, así como expandir los lazos comerciales.



Por su parte el presidente iraquí, Barham Salí, ha afirmado durante su reunión con Zarif que la región necesita relaciones equilibradas, entendimiento conjunto y visión clara para alcanzar soluciones a las crisis y tensiones.



"Irak está interesado en proteger su soberanía, seguridad y estabilidad, y coopera con aliados y amigos en el marco del respeto mutuo y la no intervención en los asuntos internos", ha declarado.