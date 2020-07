Huérfano del artífice de su éxito, Flamengo quiere repetir el efecto Jorge Jesús

La marcha del técnico portugués Jorge Jesús del Flamengo dejó al club carioca huérfano del principal artífice de su dominio en el fútbol sudamericano y brasileño en el último año, pero una base estructurada y estelar le permite al 'Mengao' ilusionarse con volver a ganar.

El adiós del 'Míster' sorprendió a la directiva del Flamengo, que a inicios de junio anunciaba la esperada renovación por un año más de Jorge Jesús, con una ficha cercana a los 4 millones de euros (muy por encima de la media en Sudamérica), y bonos por premios aparte.

En los últimos días, mientras la prensa portuguesa y brasileña anunciaban la embestida del Benfica para repatriar al técnico, la directiva del Flamengo reiteró que Jorge Jesús tenía contrato y expresaba su tranquilidad al respeto.

El entrenador, por su parte, evitó hacer referencia al asunto en sus escasas apariciones públicas recientes. Pero el viernes se confirmó el adiós.

Ahora, el Flamengo busca un técnico con las ideas parecidas a las de Jorge Jesús, es decir, un fútbol ofensivo, de toque, vistoso y de mucha intensidad, que ha causado un gran choque en Brasil, donde el equipo arrolló a sus rivales y se convirtió en una máquina de ganar.

En apenas 12 meses, desde su debut hasta su salida, Jorge Jesús llevó al Flamengo a ganar la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Recopa Sudamericana, la Recopa de Brasil y el Campeonato Carioca.

Solo dejó escapar la Copa de Brasil, eliminado en uno de sus primeros partidos, y el Mundial de Clubes, donde cayó contra el Liverpool en la final.

- Preferencia por extranjeros -

Aunque el club ni confirma ni desmiente nombres, los medios brasileños apuntan que los objetivos del Flamengo son el argentino Jorge Sampaoli, actualmente en el Atlético Mineiro, los portugueses Marco Silva (ex Olympiacos, Watford y Everon) y Leonardo Jardim (ex Olympiacos y Mónaco) y los españoles Miguel Ángel Ramírez (Independiente del Vallle) o Domenech Torrent (exayudante de Pep Guardiola y exentrenador del New York City).

No obstante, el vicepresidente de fútbol, Marcos Braz, evitó dar pistas y no descartó contratar un técnico brasileño.

"No hay ningún demérito en que sea un técnico brasileño o que esté en el país. No hay nada de esto. En esta gestión ya tuvimos un técnico brasileño, portugués... ahora con calma elegiremos el próximo técnico", afirmó Braz a la prensa.

El dirigente aseguró que "no hay prejuicio con absolutamente nada. Los técnicos brasileños son maravillosos, de grandes resultados, grandes técnicos, pero tenemos que verlo con tranquilidad para elegir el mejor camino".

Sea quien sea el elegido, se encontrará un club que ha pasado a ser una referencia en Sudamérica por haber saneado sus cuentas (encadena seis años seguidos de superávit) y aprovechar su gran masa social para invertir fuertemente en nombres de peso, lo que ha permitido tener un equipo de ensueño para los estándares de la región.

Las ventas millonarias en los últimos años de jóvenes promesas como Paquetá (35 millones de euros), Vinicius Junior (45 millones de euros), Reinier (30 millones de euros) o Léo Duarte (11 millones de euros) sirvieron para liquidar deudas e invertir en el equipo.

El año pasado, el Flamengo gastó 326 millones de reales (unos 60 millones de dólares) en refuerzos, un 596% más que cinco años atrás, según un informe de Sports Value.

Al nuevo entrenador lo espera un plantel con grandes variantes. Veteranos internacionales como el portero Diego Alves, los laterales Rafinha y Filipe Luís o el mediapunta Diego, se entremezclan con jugadores consolidados en el país como los centrocampistas Everton Ribeiro y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

En ataque Gabigol y Bruno Henrique, se roban las miradas de un equipo que también tiene jóvenes promesas como Gerson, Gustavo Maia o Lincoln.

Con estos jugadores, la hinchada del "más querido" se muestra confiada en repetir los éxitos logrados con Jorge Jesús, con expectativas de que el nuevo técnico, encaje y sepa sacar el provecho de sus jugadores como hizo el portugués.

