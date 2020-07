Hazard reconoce que esta ha sido la peor temporada de su carrera

El jugador belga del Real Madrid Eden Hazard en el calentamiento previo al partido de la penúltima jornada de LaLiga Santander de fútbol, disputado el pasado jueves ante el Villarreal CF en el estadio Alfredo di Stéfano. EFE/Rodrigo Jiménez

París, 19 jul (EFE).- El internacional belga Eden Hazard reconoce que la presente ha sido la peor temporada de su carrera, en una entrevista a la emisora "France Info" en la que no repara en elogios para varios de sus compañeros del Real Madrid, empezando por el entrenador, Zinedine Zidane.

Hazard explica que la conquista de la Liga ha sido una victoria colectiva, porque confiesa que "a nivel individual he tenido seguramente la temporada menos buena de mi carrera".

En la práctica, el centrocampista de 29 años que llegó hace un año al equipo merengue con el aura de ser uno de los grandes goleadores del Chelsea, con el que había estado jugando desde 2012, solo ha marcado un tanto en la liga y ha dado un pase decisivo.

Aunque le parece que esta temporada ya es "muy buena" para los blancos, "puede ser todavía mejor" con la Liga de Campeones, lo que exige en primer lugar calificarse para la siguiente ronda remontando el 1-2 de la ida contra el Manchester City en la vuelta de octavos de final.

"Lo próximo tiene que ser la Liga de Campeones, aunque va a ser muy difícil porque tenemos que jugar en el campo del Manchester City y tienen un gran equipo", explica el internacional belga, que insiste en que "cuando se juega en el Real Madrid, se quieren ganar todos los títulos posibles".

Hazard cuenta que Zidane es una persona "simple que sabe decir las cosas en el momento adecuado". Como jugador demostró que "era el mejor jugador" y como entrenador "en solo unos años" también ha demostrado que es "uno de los mejores". Confía en sus jugadores y a cambio los jugadores confían en él: "Por eso funciona".

El belga dice que Karim Benzema es "muy simpático" en el día a día y "muy simple". Pero su objetivo es "ganar partidos" y "marcar goles". "Creo -indica- que este año ha demostrado de nuevo que era el mejor".

Sobre Raphael Varane, afirma que aunque a lo largo de su carrera ha conocido a grandes defensores como John Terry o Vincent Kompany, considera al internacional francés "uno de los mejores defensas centrales de la historia" pese a su juventud.

Igualmente alaba a Ferland Mendy, que ha dejado claro que "no está ahí solo para figurar""Si el club lo ha contratado es porque tiene cualidades" y "representa el futuro", dice.