Fútbol/Primera.- (Crónica) El Celta se salva y un histórico Granada acompaña a la Real a la Liga Europa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



LaLiga Santander cerró este domingo su temporada 2019-2020 con la salvación del Celta, que sufrió por su empate ante el Espanyol y el del Leganés ante el Real Madrid, y con el Granada haciendo historia al acompañar al Villarreal y a la Real Sociedad a la Liga Europa y con exhibición ante el Athletic Club (4-0).



El final de la temporada fue frenético, tanto por abajo como por la pelea por las dos posiciones para jugar en Europa que restaban. El Leganés fue el damnificado en la primera 'batalla', mientras que otro equipo madrileño, el Getafe, fue el gran perdedor de la segunda.



En el RCDE Stadium, el Celta partía con buenas opciones de sellar su permanencia sin depender de lo que pasase en Butarque. Jugaba contra el colista y ya descendido Espanyol y su mayor motivación se tendría que haber impuesto, pero pareció estar más pendiente de lo que pasaba en la localidad madrileña.



El conjunto de Óscar García se vio atenazado por la presión de lo que se jugaba y apenas inquietó la portería de Oier. Cuando Sergio Ramos marcó tempranamente tampoco decidió estirarse un poco más y únicamente jugó a controlar el duelo, pero sin mordiente ofensivo ante un Espanyol, que también dejó claro el por qué de su descenso y donde sólo Wu Lei lo intentó con ahínco.



El panorama pudo ser peor para los visitantes cuando Embarba marcó justo cuando el Leganés empataba, pero el tanto 'perico' fue anulado porque el balón había tocado en las piernas del colegiado y había impedido que llegase a un jugador del Celta.



Pese a ese susto y lo que estaba pasando en Butarque, el conjunto gallego no se lanzó a por los tres puntos. Aspas tuvo la mejor de los suyos en un tramo final marcado por la tensión en el bando de los de Óscar García, con sus suplentes viendo más lo que pasaba en Madrid que en el campo. El pitido final en ambos campos acabó con su agonía.



En cuanto a la pelea por los dos billetes que restaban para la Liga Europa, la Real Sociedad, con un gol en el 88 en el Metropolitano, salvó su sexta plaza, mientras que el Getafe, que cayó en el estadio del Levante (1-0) en un partido marcado por el VAR, perdió su plaza en beneficio de un enorme Granada.



El conjunto de Diego Martínez, recién ascendido, puso el broche final a su retorno de la mejor manera posible, con una exhibición goleadora en el Nuevo Los Cármenes ante un Athletic Club, al que zarandeó a la 'contra' en la segunda parte para firmar una goleada por 4-0.



El equipo nazarí se tomó así la revancha de las semifinales de la Copa del Rey ante un rival, sin nada en juego y que pese a que una muy clara en las botas de Asier Villalibre, se fue deshaciendo tras el 1-0, obra de Roberto Soldado, que no perdonó una pérdida en el centro del campo de los de Gaizka Garitano. En la segunda parte, el Granada se soltó y Antonio Puertas, Carlos Fernández y Ángel Montoro culminaron el histórico billete europeo, aunque el gol de Januzaj les terminó por enviar a una segunda parte que le obligará a jugar muchas previas.



EL VAR MARCA EL LEVANTE-GETAFE El empate de la Real Sociedad y la victoria del Granada dejaron sin opciones a un Getafe, al que el parón le sentó muy mal y que finalmente no podrá repetir presencia europea tras caer ante el Levante por un gol en el descuento, aunque ya sólo le valía la victoria para estar en Europa.



El choque estuvo marcado por el VAR que provocó que De Burgos Bengoetxea anulase hasta cuatro tantos, tres a los 'azulones'. Estos, de todos modos, tuvieron una gran ocasión en un penalti decretado por el videoarbitraje, pero Jaime Mata lo estrelló en el palo. En el descuento y sin valerle el empate, el equipo de José Bordalás fue ajusticiado por Coke.



Por su parte, el Valencia, que era el que peor lo tenía para ir a la Liga Europa, puso fin a la temporada con una nueva derrota, por 1-0 ante el Sevilla, que se llevó los tres puntos y mantener su invicto tras el parón gracias a un gran gol de Sergio Reguilón en la segunda parte.



En los partidos en los que no había nada en juego, el Villarreal despidió a Santi Cazorla y Bruno Soriano con una goleada por 4-0 ante el Eibar, labrada a partir del minuto 71 cuando marcó Anguissa. A partir de ahí, doblete de Gerard Moreno para con, 18 goles, terminar como 'Zarra' del campeonato, y tanto final de Moi Gómez.



Además, Osasuna cerró su temporada de retorno a la Primera con un empate a dos ante el Mallorca, con tantos de Adrián e Íñigo Pérez para los 'rojillos', y de Lumor y de Budimir para los bermellones, mientras que el Valladolid superó en la tabla al Eibar al Betis y al Alavés, después de ganar por 2-0 al conjunto verdiblanco, gracias a los tantos de Sergi Guardiola y Óscar Plano.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 38 DE LALIGA SANTANDER.



Alavés - Barcelona 0-5.



Villarreal - Eibar 4-0.



Valladolid - Betis 2-0.



Atlético - Real Sociedad 1-1.



Espanyol - Celta 0-0.



Granada - Athletic 4-0.



Leganés - Real Madrid 2-2.



Levante - Getafe 1-0.



Osasuna - Mallorca 2-2.



Sevilla - Valencia 1-0.