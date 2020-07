Fútbol.- Setién: "Siempre me he sentido respaldado y apoyado por los jugadores"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, aseguró este domingo que "siempre" se ha sentido "respaldado y apoyado" por el vestuario y no le preocupa su futuro sino "el del equipo y el club", y deseó que la amplia victoria ante el Deportivo Alavés y el tiempo que tendrán ahora para preparar la Liga de las Campeones supongan un refuerzo positivo.



"Por supuesto que me siento respaldado por todos los jugadores. Cuando Leo (Messi) dice que tenemos que hacer autocrítica global lo entiendo así", señaló Setién en rueda de prensa tras el triunfo por 0-5 en Mendizorrotza.



El cántabro recordó que "la realidad es que cuando te toca tomar tantas decisiones o participar en tantos partidos es normal que te equivoques" y que "luego están las sensaciones y los estados de ánimo que son fundamentales, porque no es lo mismo hablar tras una derrota que tras una victoria". "Hay que ver las cosas en un contexto más amplio y yo siempre me he sentido apoyado y respaldado, y si no fuera así, igual habría que tomar otra decisión", aseveró.



El entrenador blaugrana también tiene claro que "siempre" ha estado "tranquilo" respecto a su futuro en el banquillo. "No es el fútbol lo que me preocupa, es el del equipo y el del club, yo soy una pieza más de un club inmenso y ocuparé el puesto mientras lo tenga que hacer", admitió.



"No estoy pendiente de estas cosas, me concentro trabajar, en tratar de mejorar y de conseguir que a mis jugadores les pueda convencer de hacer ciertas cosas y nada más, hay cosas que no puedo controlar", añadió.



Setién se refirió a Messi, con el que tiene una "relación más o menos como todos los jugadores, buena, con sus cosas" y apoyó sus palabras tras el partido en Vitoria, reconociendo que habían hecho "una reflexión profunda de la situación" tras la derrota ante Osasuna. "Todos tenemos mucha ilusión con la Champions, hemos hablado y nos ha servido mucho porque salimos respaldados por el partido de hoy que nos va a permitir afrontar el futuro con más confianza y un estado de ánimo diferente", apuntó.



"Ha sido muy especial porque no han sido sólo tres puntos. La sensación que hemos transmitido y la que nos ha reforzado en cosas que hacíamos bien, pero sin fortuna. Esta primera media hora la he visto en otros partidos, pero no tuvimos la fortuna cara a la portería", remarcó el preparador del conjunto catalán, que cree que las dos semanas para preparar la Champions les van a "ayudar muchísimo" para pulir cosas.



Finalmente, Setién alabó a Riqui Puig y Ansu Fati, "chavales que vienen con energía, son emergentes y que seguro que son el futuro de este club", y espera que el problema muscular de Lenglet no sea nada. "Ha sentido unas molestias y ya estaban todos advertidos de que no era el momento de asumir riesgos. Confío en que no sea nada", afirmó.