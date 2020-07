Fútbol.- Óscar García: "Todos debemos hacer autocrítica porque el nivel del Celta no puede ser luchar por no bajar"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Celta, Óscar García, demandó que todos hagan "autocrítica" por lo sucedido esta temporada porque considera que "el nivel" de su equipo "no puede ser luchar por no bajar", y opinó que les faltó "tranquilidad" para manejar mejor el partido ante el Espanyol sin tener que depender de lo que pasase en Butarque.



"Tenemos que hacer todos autocrítica porque el nivel del Celta no puede ser luchar por no bajar, que era el objetivo cuando llegué. Estábamos en descenso con el Leganés y el Espanyol y al final los únicos que nos hemos salvado hemos sido nosotros", señaló Óscar García en rueda de prensa tras el empate sin goles ante el Espanyol de este domingo.



Sobre el hecho de que al final se estuviese más pendiente de lo que pasaba en Butarque, fue claro. "Si se mira por la parte negativa sí, pero está la positiva de que con los partidos anteriores nos habíamos ganado la opción de tener varias opciones y nos hemos salvado por los puntos que hemos hecho nosotros, dependíamos de nosotros. Cuando te juegas un partido con esta importancia es muy difícil jugar bien y nos ha faltado tranquilidad, pero el sufrimiento ha valido la pena", apuntó.



El entrenador del conjunto vigués recordó que no era "fácil manejar" la situación que tenían y que por ello demandó "jugadores valientes" y buscar "más nivel" del que habían ofrecido en los últimos partidos "donde la ansiedad y los nervios" habían hecho acto de aparición en "una plantilla joven".



"Quizá al tener partidos tan buenos como los del Barça, el Atlético o el Sevilla nos hizo despistarnos por lo que realmente estábamos luchando y nos entró la ansiedad en los últimos partidos", remarcó el exfutbolista.