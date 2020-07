Fútbol.- Messi: "Necesitamos tranquilidad, volver con más ganas que nunca"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, llamó a la "tranquilidad" este domingo tras la última jornada de LaLiga Santander contra el Deportivo Alavés (0-5), en una temporada con la que ya fue crítico la jornada anterior, para pensar ahora en "volver con más ganas que nunca" en la Liga de Campeones.



"Hoy se vio otra cosa. Era un partido difícil de jugar por la situación de la que veníamos, por la hora, el calor, el último partido, y el equipo respondió de otra manera a nivel de actitud y compromiso y es un paso adelante importante para lo que viene, que va a ser muy complicado e importante para nosotros", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



Messi, autor de un doblete en la goleada, calmó un tanto las aguas después de su amplia crítica a su equipo tras el título del Real Madrid. "Lo principal creo que lo hicimos. Nuestra autocrítica de puertas para adentro, nos dimos cuenta de un montón de cosas, que no hicimos una gran temporada a nivel de juego y resultado", afirmó.



"Siempre en ganas no nos puede ganar ningún equipo. El juego va a llegar a consecuencia de eso. Es un momento importante, nos vamos a jugar cosas importantes, pero no hace falta llevar el brazalete para darse cuenta de que debemos ser mucho más regulares. Como decía el técnico tuvimos partidos muy buenos y eso hay que mantenerlo", añadió, mencionando a un Quique Setién con el que últimamente chocaba en sus declaraciones sobre el nivel del equipo.



Con el final de liga, Messi apunta a limpiar la mente antes del regreso el 8 de agosto para la vuelta de octavos de final de la Champions contra el Nápoles. "Necesitamos un poco de tranquilidad. Este parón, limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. Ya hicimos nuestra autocrítica y ahora hay que estabilizarnos, trabajar y dar lo mejor. Demostrar que cambiamos y hoy dimos un paso importantes", afirmó.



Además, el argentino se refirió a su más que posible séptimo trofeo Pichichi, con 25 goles, cuatro más que Benzema a falta de que juegue su último partido. "Siempre digo que los premios individuales son secundarios. Sería importante por lo significativa de conseguir siete, me hubiese gustado que fuese acompañado de la liga", dijo.