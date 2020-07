Fútbol.- Imanol Alguacil: "Tengo un orgullo terrible de ser el entrenador de este gran club"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró tener "un orgullo terrible" por ser el entrenador de "un gran club" como el guipuzcoano y que era "una alegría inmensa" el haber cogido un billete europeo que considera "muy justo" por el rendimiento del equipo durante todo el año.



"Es que es muy muy complicado expresar lo que puedo sentir en estos momentos, tengo un orgullo terrible de ser el entrenador de esta gran club y sobre todo dar las gracias a todo el mundo. Sin todos no habría sido posible esto y esto súper orgulloso de haber conseguido lo que hemos conseguido y de la manera que lo hemos hecho, es una alegría inmensa", expresó Alguacil en rueda de prensa tras el empate ante el Atlético.



El técnico realista confesó que sentía que iban a "ser capaces" de lograr el empate que les diese el pase a Europa. "Se lo he dicho a los jugadores en el descanso y estoy convencido de que muchos de ellos han sentido lo mismo porque este equipo nunca ha dejado de insistir, de creer y trabajar. Creo que es muy justo que este club haya conseguido este sexto puesto por todo lo que ha hecho en esta temporada, habría sido muy injusto que este equipo no entrase en Europa", admitió.