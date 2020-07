Fútbol.- El Gobierno alemán cree que los espectadores podrían volver pronto a los estadios

BERLÍN, 19 (dpa/EP)



El Gobierno alemán se mostró este domingo optimista sobre la posible vuelta de los espectadores a los recintos deportivos, aunque siempre bajo el respeto de las normas y evitando las aglomeraciones.



"Con distancia y medidas de higiene, los eventos deportivos pueden celebrarse con espectadores", dijo el ministro de la Cancillería, Helge Braun, al periódico 'Bild am Sonntag', alentando así las esperanzas de las otras grandes ligas, las de balonmano, baloncesto y hockey sobre hielo.



Hasta finales de octubre aún rige una prohibición de celebrar grandes eventos, pero Braun insinuó que puede haber excepciones. "Si se elaboran buenas medidas de higiene y se garantiza la distancia entre las personas, pueden celebrarse eventos, también con una cifra mayor de espectadores", apuntó, añadiendo que esto vale tanto para eventos culturales como para los deportivos.



La Primera y la Segunda División del fútbol alemán inician su temporada 2020/21 el próximo 18 de septiembre. De todos modos, Braun aclaró que en el caso de que los hinchas pudieran estar presentes, deben evitarse grandes aglomeraciones. "O sea que los estadios no estarán completos y eso aún debe organizarse y controlarse", advirtió.



La Liga Alemana de Fútbol (DFL) envió el pasado miércoles una guía a los 36 clubes profesionales, con la que pretende ayudar en la elaboración de medidas de protección no sólo a los equipos de las dos máximas categorías, sino también a los de la Tercera División, a los organizadores de la Copa de Alemania, a la selección alemana y a la liga femenina.



Según la revista 'Kicker', en principio, un máximo de 29.230 espectadores podrán asistir a los partidos en el Allianz Arena del Bayern Múnich, mientras que el Hertha sería el que más podría recibir, con 37.238.



De todas maneras, los aficionados deberán estar preparados para que sigan las restricciones. No podrán estar de pie y no se venderá cerveza, y además deberán respetar la distancia social mínima y llevar una mascarilla. La DFL aconseja además no vender entradas en el lugar, sino ofrecerlas en principio solo por Internet.