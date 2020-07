Fútbol.-El Barça cierra con goleada plácida

19/07/2020 Messi agradece a Riqui Puig su asistencia en el 0-2 ante el Deportivo Alavés ESPAÑA EUROPA DEPORTES PAÍS VASCO PRENSA LALIGA



Leo Messi prácticamente asegura su séptimo trofeo 'Pichichi' con un doblete ante un triste Alavés y superar a Telmo Zarra



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona echó el cierre este domingo a su participación en LaLiga Santander 2019-2020 con una plácida goleada por 0-5 ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza, en un duelo sin nada en juego y que sirvió para casi dejar sentenciado el 'Pichichi' en favor de Leo Messi, que ya supera en este trofeo al mítico Telmo Zarra, salvo 'milagro' goleador de Karim Benzema.



No había nada en juego en Vitoria y de esa falta de tensión salió vencedor de forma autoritaria el conjunto de Quique Setién que no encontró resistencia en los metros cercanos al área para demoler a un rival que ni siquiera pudo plantar caro aprovechando el tinte del partido.



Los primeros 45 minutos ya sirvieron para que los visitantes dejasen sentenciado el choque, con un claro 0-3, aunque el marcador podría haber sido más abultado incluso. El Alavés no compareció en defensa y el Barça no dejó pasar la ocasión, sobre todo con la claridad una vez más de Riqui Puig y la habitual de Messi.



Desde el principio, el partido sólo tuvo una dirección. En apenas un cuarto de hora, el conjunto catalán había amasado ya seis ocasiones claras, tres de ellas tocando los palos de la portería de un Roberto, que no pudo hacer nada ante la séptima. Messi tuvo una 'eternidad' para pensar en el área y enviar un balón manso a la entrada de Ansu Fati para el 0-1.



Luis Suárez, de nuevo un tanto desacertado y desconectado, perdonó a renglón seguido un mano a mano, pero el 0-2 no tardó en llegar en una jugada muy similar, pero con Puig asistiendo a la entrada de Messi, para que el argetino anotase su gol 24.



El Alavés tuvo una buena opción en un contragolpe mal finalizado por Joselu para tratar de recortar el marcador y poco después encajó el 0-3. Jordi Alba entró también desde atrás en otro despiste de la zaga 'babazorra' y asistió a Suárez ante un cariacontecido Roberto.



Juan Ramón López Muñiz intentó buscar la reacción de los suyos con un triple cambio tras el descanso, pero sus jugadores continuaron sin apretar demasiado a un Barça, que tampoco aceleró en demasía y que únicamente tuvo el contratiempo en forma de problema muscular de Lenglet.



Su relevo en el campo, Nelson Semedo, se abonó al festival goleador tras otro pase de Rique Puig y el partido, marcado por el calor, fue decayendo en su ritmo. Aún así hubo tiempo para que Messi sentenciase su séptimo 'Pichichi' con otro remate sin demasiada oposición dentro del área. Joselu, con dos buenos remates, intentó maquillar la despedida vitoriana.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 0 - FC BARCELONA, 5 (0-3, al descanso).



--ALINEACIONES.



DEPORTIVO ALAVÉS: Roberto; Martín, Laguardia (Tachi, min.46), Magallán, Marín; Édgar, Camarasa (Abdallahi, min.65), Manu García (Fejsa, min.59), Burke (Rioja, min.46); Joselu y Lucas Pérez (Pons, min.46).



FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet (Semedo, min.50), Alba; Vidal, Busquets (De Jong, min.59), Riqui Puig; Ansu Fati (Braithwaite, min.78), Luis Suárez y Messi.



--GOLES.



0-1, minuto 24. Ansu Fati.



0-2, minuto 34. Messi.



0-3, minuto 44. Luis Suárez.



0-4, minuto 57. Nelson Semedo.



0-5, minuto 75. Leo Messi.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: Mendizorrotza.