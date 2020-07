Estados Unidos.- Los grandes bancos de EEUU han provisionado ya casi 50.000 millones para afrontar el impacto de la crisis

03/04/2020 03 April 2020, US, New York: A Wall street sign is hanged near the facade of the New York Stock Exchange as stocks fall after the US reports job losses in March and on coronavirus fears. Photo: Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa



NUEVA YORK, 19



Los principales bancos estadounidenses, que inauguraron esta semana la temporada de publicación de resultados en Wall Street con el anuncio de sus cuentas correspondientes al segundo trimestre de 2020, acumulan en lo que va de año más de 56.000 millones de dólares (unos 49.000 millones de euros) en provisiones para hacer frente al deterioro de sus carteras de crédito por el impacto de la pandemia de Covid-19.



En concreto, el colchón contra el riesgo de crédito de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, los cuatro mayores bancos de Estados Unidos por activos, alcanzaba a 30 de junio un total de 59.964 millones de dólares (49.831 millones de euros), cifra que representa casi seis veces más que los 9.935 millones de dólares (8.689 millones de euros) dotados en la primera mitad de 2019.



Solo en el segundo trimestre, las cuatro mayores entidades de EEUU reservaron 33.058 millones de dólares (28.918 millones de euros), un 618% más que los 4.602 millones de dólares (4.026 millones de euros) provisionados entre abril y junio de 2019. En comparación con los tres primeros meses de 2020, las provisiones por riesgo de crédito de los cuatro bancos aumentaron un 38%.



Al incluir a los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley, el colchón contra el deterioro de la cartera de préstamos se eleva hasta los 34.887 millones de dólares (30.518 millones de euros) en el segundo trimestre y hasta los 60.137 millones de dólares (52.606 millones de euros) entre enero y junio de 2020.



El fuerte incremento de las provisiones por riesgo de crédito ha supuesto un lastre significativo en los resultados trimestrales de las grandes entidades bancarias, que han registrado caídas del beneficio del 51,4% y del 72,6% en los casos de JPMorgan y de Citigroup, respectivamente, mientras que Bank of America vio caer un 53,8% sus ganancias y Wells Fargo sufrió pérdidas de 2.694 millones de dólares (2.368 millones de euros).



Por contra, las firmas de inversión registraron una evolución positiva en el trimestre. Así, Goldman Sachs logró mejorar un 2% su resultado del segundo trimestre y Morgan Stanley incrementó un 50% sus ganancias.



JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, provisionó entre enero y junio de 2020 un total de 18.758 millones de dólares (16.500 millones de euros), una cifra que multiplica por siete las provisiones de 2.644 millones de dólares (2.325 millones de euros) contabilizadas en la primera mitad de 2019.



De esta cifra, en el segundo trimestre, JPMorgan Chase dotó un total de 10.473 millones de dólares (9.210 millones de euros), lo que representa un incremento del 811% o nueve veces más que los 1.149 millones de dólares (1.010 millones de euros) provisionados en el segundo trimestre de 2019.



De este modo, en el segundo trimestre del año, JPMorgan Chase obtuvo un beneficio neto de 4.687 millones de dólares (4.122 millones de euros), un 51,4% por debajo del resultado cosechado por el banco entre abril y junio de 2019, mientras que en el primer semestre de 2020 contabilizó un beneficio neto de 7.552 millones de dólares (6.642 millones de euros), un 59,9% menos.



En el caso de Bank of America, el segundo mayor banco por activos del país, las provisiones alcanzaron los 5.117 millones de dólares (4.475 millones de euros) en el segundo trimestre, frente a los 857 millones de dólares (749 millones de euros) del mismo periodo de 2019, mientras que en lo que va de año la dotación asciende a 9.878 millones de dólares (8.636 millones de euros), más de cinco veces los 1.870 millones de dólares (1.635 millones de euros) reservados por la entidad en el primer semestre de 2019.



En el segundo trimestre, Bank of America registró una caída del 53,8% de su beneficio neto atribuible, hasta 3.284 millones de dólares (2.877 millones de euros) . En la primera mitad de 2020, las ganancias de las entidad se redujeron un 51,2%, hasta 6.825 millones de dólares (5.980 millones de euros).



Por su parte, Citigroup registró un beneficio neto de 1.316 millones de dólares (1.157 millones de euros) en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a una contracción del 72,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, después de destinar 7.903 millones de dólares (6.949 millones de euros) a provisionar el riesgo de crédito,frente a los 2.093 millones de dólares (1.840 millones de euros) de un año antes.



Entre enero y junio, el banco dirigido por Michael Corbat obtuvo un beneficio neto de 3.838 millones de dólares (3.374 millones de euros), un 59,6% por debajo de su resultado del mismo periodo de 2019. Las provisiones por riesgo de crédito sumaron en el primer semestre 14.930 millones de dólares (13.127 millones de euros), un 266% por encima de los 4.073 millones de dólares (3.581 millones de euros) de la primera mitad de 2019.



En el caso de Wells Fargo, el tercer mayor banco estadounidense por activos registró pérdidas de 2.694 millones de dólares (2.368 millones de euros) en el segundo trimestre de 2020, frente al beneficio neto atribuido de 5.848 millones de dólares (5141 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, después de provisionar 9.565 millones de dólares (8.409 millones de euros) para afrontar el riesgo de su cartera de préstamos, frente a los 503 millones de dólares (442 millones de euros) de un año antes.



En los seis primeros meses de 2020, Wells Fargo sufrió pérdidas de 2.652 millones de dólares (2.331 millones de euros), en contraste con el beneficio neto atribuido de 11.355 millones de dólares (9.981 millones de euros) contabilizado en la primera mitad de 2019.En este periodo, la entidad elevó a 13.398 millones de dólares (11.777 millones de euros) la dotación para afrontar un previsible incremento de la morosidad en sus préstamos, lo que representa casi diez veces más que los 1.348 millones de dólares (1.185 millones de euros) reservados en el primer semestre de 2019.