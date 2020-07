El Salvador avanzará en su reactivación económica pese a la escalada de COVID-19

Dos personas con tapabocas viajan este jueves sobre el platón de una camioneta, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 18 jul (EFE).- El Salvador avanzará a la segunda etapa de su reactivación económica el próximo 21 de julio, pese a que la curva de contagios de la COVID-19 "se ha vuelto prácticamente incontrolable", dijo este sábado el presidente del país, Nayib Bukele.

El anuncio del mandatario se da casi un mes después de que el Ejecutivo solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo estado de excepción por 15 días, sin que la solicitud obtuviera el respaldo necesario.

"Nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción" y "si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos", apuntó en una conferencia de prensa.

Bukele aseguró que él quisiera aplazar nuevamente esta fase de la reactivación económica, pero considera que esta medida no lograría cambiar el comportamiento de los contagios.

El mandatario, quien acusa al Congreso y Corte Suprema de Justicia de retirarle las atribuciones para combatir la pandemia, señaló que el Gobierno se dedicará a concienciar a la población sobre las medidas sanitarias de protección personal y a ampliar el sistema de salud, que está "prácticamente colapsado".

La segunda fase del plan gubernamental, que estaba previsto originalmente para el 7 de julio, estipula que se reactive el servicio del transporte público, los centros de llamadas, restaurantes y diversas industrias, como la del calzado, papel, plástico y creativas.

La Sala de lo Constitucional, que declaró ilegal buena parte de las normas que rigieron una cuarentena de 85 días por violar la Constitución, ordenó en al menos dos ocasiones a Gobierno y Congreso consensuar una ley.

Las confrontaciones entre Bukele y los diputados de la oposición han marcado la pandemia en El Salvador, pese a que inicialmente los legisladores le aprobaron al Gobierno el estado de emergencia y de excepción.

Los diputados se negaron a ampliar estas medidas por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y falta de transparencia en el manejo de los fondos.

En las últimas semanas, los alcaldes de diversas localidades han buscado mayor protagonismo con medidas puntuales en sus comunidades, como el cierre de mercados, la búsqueda de pacientes con síntomas de COVID-19 y la entrega de vitaminas.

El Salvador registra hasta este sábado 324 decesos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y el número de casos positivos ha llegado a 11.508, sin que la cifra de contagios diarios dé tregua al país centroamericano.