El plan nocturno de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, en Madrid

19/07/2020 La Reina Letiiza y el Rey Felipe VI POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA DE SU MAJESTAD EL REY



MADRID, 18 (CHANCE)



Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia no dejan de sorprendernos y es que la ruta que están haciendo por toda España para mostrar su preocupación por todos los sectores afectados tras la pandemia del Covid-19 ha tenido su parón este sábado. Los monarcas han decidido darse un respiro y han estado esta noche en un cine en Madrid.



Mostrando su apoyo al sector de la distribución y exhibición cinematográfica, tal y como les señalaron durante el confinamiento en videoconferencia con la Federación de Distribuidores Cinematográficos, los Reyes se han mostrado de lo más ilusionados al pisar un cine después de tanto tiempo.



Para esta ocasión, Don Felipe VI y Doña Letizia han elegido unos looks muy desenfadados y es que al no tratarse de una visita oficial, se han mostrado de lo más sencillos, pero elegantes. Letizia elegía un conjunto de pantalón largo y camiseta de manga corta en tono blancos con rayas oscuras. El jefe del Estado lució un pantalón vaquero combinado con una camisa con las mangas remangadas y sin remeter.



Como no podía ser de otra manera, los Reyes se mostraron de lo más relajados posible y disfrutando de una noche como la de hace años. Juntos pudimos ver sonrisas y miradas de complicidad que dicen más que las palabras, sin duda, después de estos meses tan angustiosos, los monarcas parece que tienen esperanza en que todo vaya lo mejor posible.