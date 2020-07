El Mónaco confirma oficialmente la salida de Robert Moreno

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El Mónaco, club de la Primera división francesa, ha confirmado este domingo en un comunicado la salida del técnico español Robert Moreno.

"El AS Monaco anuncia que ha comenzado un proceso para la salida de Robert Moreno. El entrenador español fue informado de esto el sábado en una reunión preliminar", reza el escrito publicado por el club del Principado.

Oleg Petrov, vicepresidente y gerente general, afirma: "Nuestros caminos se separan antes de lo esperado, pero me gustaría agradecer a Robert Moreno por aceptar el desafío. Junto a su cuerpo técnico, Robert hizo todo lo posible para mejorar al equipo, con entusiasmo y dedicación. Le deseo lo mejor para el futuro".

El exseleccionador nacional español, que tiene ahora 42 años, llegó a Mónaco en diciembre de 2019 con un contrato por el que en principio debía quedarse en el Principado hasta 2022. Aunque el club no lo ha hecho oficial su sustituto podría ser el croata Niko Kovac.