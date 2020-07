Deportistas colombianos viajan a Madrid para retomar sus competencias

El presidente de Colombia Iván Duque (c) aplaude junto al ministro del Deporte Ernesto Lucena (d), este domingo, mientras entrega el pabellón nacional a los deportistas colombianos Mariana Pajón (2i) y Sergio Higuita (i) en el aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia). EFE/PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Bogotá, 19 jul (EFE).- Las máximas figuras del ciclismo colombiano y otros deportistas nacionales de élite viajaron este domingo de Bogotá a Madrid en un vuelo chárter en el que además iban entrenadores y personal de apoyo para retomar en Europa las competencias aplazadas por la pandemia del COVID-19.

En el llamado "el vuelo del deporte, orgullo colombiano" viajaron más de 60 ciclistas, entre otros el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal (Ineos); Nairo Quintana (Arkea-Samsic), ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016; Miguel Ángel López, jefe de filas del Astana, y Rigoberto Urán, segundo en la ronda gala de 2017.

El avión despegó del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a las 17.00 hora local (22.00 GMT) y llegará el 20 de julio al de Barajas, en Madrid, desde donde los deportistas se trasladarán a sus lugares de destino.

En el vuelo estaba previsto que viajara el atleta Anthony Zambrano, subcampeón mundial de los 400 metros, pero no lo pudo hacer porque no ha recibido aún el resultado de la prueba de COVID-19 que le realizaron.

Tampoco estarán el atleta Diego Palomeque, el judoca Francisco Balanta y del nadador Jonatan Gómez, quienes tenían previsto viajar, pero dieron positivo por coronavirus.

Por otra parte, el presidente Iván Duque, que estuvo en el aeropuerto con los deportistas, aseguró que ellos "son un orgullo para Colombia" y por eso les entregó la bandera del país.

"Les doy las gracias por irradiar alegría, llenarnos siempre de emociones y por lo que están haciendo hoy, seguir adelante. Les deseo lo mejor en sus jornadas de alto rendimiento. En nombre de todo un país me complace entregarles a dos de nuestros deportistas el Pabellón Nacional", dijo el jefe de Estado.

Destacó que la pandemia del coronavirus deja lecciones como la solidaridad, la cooperación, y que como todavía no hay vacuna ni tratamiento para el COVID-19 no hay más remedio que "avanzar con ímpetu, con ganas, pero con un gran sentido de la responsabilidad".

El embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, en declaraciones a Efe destacó el trabajo mancomunado de las autoridades de los dos países para permitir que los deportistas colombianos pudieran viajar a Madrid.

"Les hemos dado un apoyo muy grande para que eso sea posible", dijo el diplomático, quien explicó que de los deportistas "van a estar, algunos permanentemente en España y otros, como los grandes ciclistas colombianos, van a entrenarse en España en varias de las pruebas que hay y luego participarán en el Tour de Francia".

Añadió que en estos momentos su país no exige cuarentenas para los viajeros, que les "consta que todos los deportistas se han sometido a estrictos protocolos de bioseguridad" y que han sido sometidos a exámenes de COVID-19.

Egan, que viaja con la idea de defender el título del Tour logrado el año pasado, irá a Andorra en compañía de Iván Ramiro Sosa, Sebastián Henao y Brandon Rivera.

Antes de Tour de Francia, que comienza el 29 de agosto en Niza, Bernal disputará la Ruta de Occitania (1 al 4 de agosto), el Tour de l'Ain (7 al 9 de agosto) y estará en el Criterium Dauphiné (12-16 de agosto).

Por su lado, Quintana viajó con Dáyer, su hermano, y con Wínner Anacona. El plan de estos colombianos es rodar una semana en España y luego viajar la estación de esquí Isola 2000, en Francia, con el fin de preparar la participación en el Mont Ventoux, Ruta de Occitania, el Tour de l'Ain y el Dauphiné.

'Superman' López, jefe de filas del Astana, se trasladará a Sierra Nevada (España) para seguir avanzando en la preparación para su primera participación en el Tour de Francia.

Destacan también en el viaje Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez, todos del Education First, al igual que la bicampeona olímpica de bicicrós, Mariana Pajón.

"Esperamos cumplir con todas las carreras que se puedan hacer en Europa", apuntó Urán, quien dijo que los compañeros de viaje van "contentos" pero también "asustados" porque hay mucha incertidumbre por la pandemia.

En ese sentido Sosa, compañero de Egan, comentó que todos los deportistas tienen "la ilusión de correr y estamos muy motivados y con la expectativa de qué puede pasar porque creo que van a haber muchas sorpresas este año".

Sobre la oportunidad de volar a Europa, la judoca Yuri Alvear, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016 en la categoría de 70 kilogramos, aseguró en la rueda de prensa que ya está preparada y que recibió el resultado negativo en la prueba PCR.

De acuerdo con el Ministerio del Deporte, el vuelo lo opera Avianca en un avión Boeing 787 Dreamliner que tiene, entre otros, filtros HEPA, que limpian el 99,97 % de las bacterias y permiten la renovación del aire, haciendo que recircule cada dos o tres minutos.