Dafne Fernández presume de embarazo por las calles de Madrid

MADRID, 17 (CHANCE)



En una de las etapas más felices de su vida, Dafne Fernández está exprimiendo al máximo este segundo embarazo y es que el confinamiento le ha permitido poder estar más tiempo junto a su hijo Jon y su marido Mario Chavarria. Olvidándose por unas horas de su faceta de mamá y dedicando la jornada a su cuidado personal, la actriz acudió a una de sus peluquerías de confianza para hacerse algunos arreglos y es que Dafne quiere estar perfecta para este verano.



Con un look muy cómodo con maxi vestido de punto en color negro, la actriz no pudo disimular su incipiente barriguita de embarazo y es que hace tan solo unas semanas la actriz utilizó su cuenta de Instagram para comunicarle a todo el mundo que espera a su segundo hijo.



Feliz pero sin olvidarse de las medidas de precaución en ningún momento, Dafne lució mascarilla durante toda la jornada ya que la actriz forma parte del grupo de riesgo en cuanto al contagio del Coronavirus se refiere por su embarazo.



Dafne Fernández nos ha reconocido que este bebé ha llegado antes de lo esperado: "Ha venido muy rápido, lo que pasa es que un poco asustada por estos momentos, pero si ha elegido venir ahora, por algo será". En cuanto a cómo ha llevado el confinamiento, dijo: "Muy bien, disfrutando mucho de Jon, eso es tiempo que hemos aprovechado mucho y muy bien, preocupados por toda la situación, pero bueno".



Aunque el embarazo lo está llevando muy bien, sí que reconoció que tiene algunos antojos: "Me apetece mucho queso y no puedo tomarlos, los no pasteurizados". Y es que como loca de contenta ha querido reservarse el sexo del bebé y nos ha explicado que: "Lo que venga, que venga bien, que venga sano y ya está".