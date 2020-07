Cumbre UE.- Macron ve "aún posible" el acuerdo pero avisa de que "no será a costa de la ambición europea"

18/07/2020 HANDOUT - 18 July 2020, Belgium, Brussels: French President Emmanuel Macron wears a face mask as he arrives to attend the second day of the European Council special summit. Photo: -/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL -/European Council/dpa



BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este domingo a su llegada a la tercera jornada de negociaciones de líderes de la UE que hará todo lo que esté en su mano para lograr un acuerdo para el plan de recuperación post-Covid, si bien ha avisado de que no será "a costa de la ambición europea" para contar con los recursos necesarios para afrontar la crisis "inédita" que afronta el bloque.



"Hay que encontrar buenos compromisos en las próximas horas, creo que aún es posible pero esos compromisos, y lo digo claramente, no se harán a costa de la ambición europea", ha subrayado Macron, en una declaración a la prensa sin preguntas, a su llegada a la sede del Consejo europeo en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen por tercer día consecutivo.



"La voluntad de acuerdo no nos hará renunciar a la ambición legítima que debemos tener, y veremos en las próximas horas si ambas cosas son compatibles", ha zanjado Macron, quien ha avisado de que el consenso para superar la grave crisis económica, sanitaria y social que atraviesa la UE es algo que la "unidad" de Europa "también necesita".



El mandatario galo ha recordado cuáles son los principales escollos para el acuerdo, entre los que destacan las diferencias sobre la gobernanza y el monto del fondo de recuperación, para el que Países Bajos y el resto de países llamados 'frugales' (Suecia, Dinamarca y Austria) reclaman que se imponga la unanimidad para la aprobación de las ayudas y que se recorte su volumen.



También sigue alejando a los líderes del acuerdo las reservas de países como Hungría y Polonia a la nueva condicionalidad ligada al respeto del Estado de derecho que una mayoría quiere introducir en el próximo marco presupuestario.



Macron ha sido de los primeros en llegar a la cumbre para participar junto a la canciller alemana, Angela Merkel, en una reunión previa de formato reducido con el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, para tratar de avanzar en las fórmulas de consenso.



Ya la víspera, la reunión a Veintisiete acabó poco antes de la medianoche con la voluntad de dar espacio a la negociación en bilateral durante la noche y retomar este domingo a mediodía la sesión plenaria, con una nueva propuesta de acuerdo sobre la mesa.



El primero de los encuentros de la madrugada contó con el propio Macron, la canciller Merkel, Michel y los líderes de Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria y Finlandia, pero "tras varios intentos de acuerdo, el presidente francés y la canciller abandonaron juntos la reunión", según han revelado fuentes diplomáticas.



Macron y Merkel rechazan de plano los fuertes recortes que reclaman los 'frugales' para el fondo de recuperación, y tras constatar las fuertes divergencias en el encuentro continuaron los contactos, ya en el hotel, con otros interlocutores como el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, o la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, de acuerdo a diversas fuentes.