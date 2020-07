Coronavirus.- Una congresista y exsecretaria de Sanidad afirma que el coronavirus "está fuera de control" en Florida

14/07/2020 Un trabajador disfrazado del personaje Mickey Mouse en el parque de atracciones Walt Disney World's Magic Kingdom de Orlando, Florida POLITICA INTERNACIONAL Andy Martin Jr./ZUMA Wire/dpa



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La miembro de la Cámara de Representantes por Florida Donna Shalala, secretaria de Sanidad durante la presidencia de Bill Clinton, ha afirmado este domingo que el coronavirus "está fuera de control" en Florida.



"La gente está aterrorizada y yo estoy aterrorizada por primera vez en mi carrera porque no hay liderazgo. Sencillamente no nos hemos puesto con esto", ha afirmado Shalala en declaraciones a la cadena ABC.



Así, ha considerado "ridículo" plantearse siquiera la reapertura de los colegios el mes próximo en Miami teniendo en cuenta los datos de contagios. De hecho, ha defendido limitar de nuevo la actividad económica en la región.



En la última semana se han detectado más de 80.000 nuevos casos de coronavirus en Florida, pero el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha reiterado que "no vamos a retroceder".



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido a estos argumentos durante su entrevista con Fox News. "Los demócratas quieren que la economía quede cerrada el mayor tiempo posible porque creen que es bueno para las elecciones", ha afirmado.



En el conjunto de Estados Unidos se han contabilizado más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 muertes. El máximo diario de contagios se registró el viernes, con 74.987 y 946 fallecidos.