Coronavirus.- La multa por no llevar mascarilla en lugares públicos cerrados en Francia será de 135 euros

11/04/2020



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades francesas han anunciado que la multa por no llevar mascarilla en lugares públicos cerrados será de 135 euros. El uso de mascarilla en lugares públicos cerrados es obligatorio a partir de este lunes.



"Se llevarán a cabo controles no anunciados para hacer cumplir esta regla", ha informado el periódico 'Le Parisien', que cita fuentes gubernamentales.



El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, ha explicado que la norma afectará principalmente a comercios, establecimientos abiertos al público, mercados cubiertos y bancos. También se aplicaría a recintos deportivos cerrados.



En cines, teatros, restaurantes y bares, la máscara será obligatoria para moverse, pero podrá obviarse su uso en el momento de hacer una consumición.



El Gobierno francés ha acelerado los planes para aplicar el uso obligatorio de las mascarillas tras percibir cierto aumento en su aplicación voluntaria, especialmente en áreas en el oeste y sur de Francia poco afectadas tras desencadenarse el brote.



El Ministerio de Sanidad ha señalado que hasta este viernes han muerto 30.152 personas a causa del virus en el país, con cerca de 174.000 casos totales, mientras que 6.688 personas permanecen hospitalizadas, 108 menos que el día anterior. Así, 477 personas están en cuidados intensivos, cuatro menos que el jueves. El Gobierno francés no da datos de contagios y muertos durante los fines de semana.