Coronavirus.- Ámsterdam cierra algunas calles del centro de la ciudad ante el aumento de aglomeraciones

ÁMSTERDAM, 19 (DPA/ EP)



Las autoridades de Ámsterdam han tenido que cerrar este sábado algunas de las calles del centro de la ciudad cercanas al Barrio Rojo debido a las aglomeraciones que se estaban generando y han pedido a los turistas que no visiten esa zona.



"No vayas al Barrio Rojo. Está demasiado concurrido. Algunas calles están cerradas temporalmente", han afirmado las autoridades locales a través de la red social Twitter. Con el fin de garantizar la distancia social, habían implementado el tráfico en un solo sentido para vigilar el flujo de personas que se congregaba.



Las trabajadoras sexuales de Países Bajos tenían permitido volver al trabajo a partir del 1 julio, después de que la industria tuviera que cerrar debido a la pandemia del coronavirus, y que se concentran en su gran mayoría en torno a esta zona.



Ámsterdam ha visto como se incrementa la afluencia de turistas que ha llegado a la ciudad en las últimas semanas, a medida que se han disminuido las restricciones y se han abierto las fronteras con varios países europeos.



Las autoridades de la ciudad alertaron el viernes a los negocios al señalar que tienen una responsabilidad extra en garantizar que se cumpla con la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los clientes. Así, sostuvieron que "muchos visitantes extranjeros en el centro de la ciudad no son conscientes de las normas holandesas sobre el coronavirus".