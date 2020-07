China.- El Gobierno chino desmiente abusos contra los uigures a pesar de las polémicas imágenes de un traslado forzado

19/07/2020 Traslado forzado deuigures en Xinjiang POLITICA ASIA CHINA INTERNACIONAL WAR ON FEAR / YOUTUBE



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Gobierno chino ha desmentido que el país esté maltratando a la minoría uigur en la región de Xinjiang a pesar de la aparición esta semana de un vídeo grabado de manera clandestina con un 'dron', y verificado por las agencias de seguridad internacionales, que exhibe un traslado forzado de cientos de uigures.



Desde 2016, hasta un millón de miembros de esta comunidad y otras minorías musulmanas han estado recluidas en supuestos campos de concentración, a los que el Partido Comunista Chino denomina "centros de formación profesional" o instalaciones de "reeducación", pero que según ONG internacionales son campos de concentración como parte de una operación de limpieza étnica.



Las imágenes, con fecha del año pasado, muestran a cientos de uigures arrodillados, con las manos atadas y la cabeza rapada mientras son trasladados a un tren.



El video, publicado en YouTube la semana pasada de forma anónima por War on Fear, ha sido verificado como auténtico por Nathan Ruser, un analista del Instituto de Política Estratégica de Australia, en declaraciones a la cadena ABC.



También un informe de la cadena británica Sky News, citando a fuentes de seguridad europeas no identificadas, confirmó el metraje como legítimo.



En respuesta, el embajador de China en Reino Unido, Liu Xiaoming, ha asegurado este domingo que ese metraje ha sido filtrado de manera maliciosa por elementos "anti-China", y que, a lo sumo, se trata de "una transferencia de prisioneros como en cualquier otro país".



"Los uigures disfrutan de una coexistencia pacífica con otros grupos étnico y tratamos a todos por igual", ha asegurado en una entrevista con el programa de Andrew Marr para la cadena BBC.



El embajador también ha desmentido informaciones sobre una supuesta política de esterilización a las mujeres uigur. "No existe tal cosa en China", ha asegurado antes de conceder que "no se puede descartar que existan casos aislados".



"Siempre hay casos aislados sobre cualquier cosa en todos los países", ha indicado.



En una entrevista poco después, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, no ha querido emplear la descripción de "genocidio" para describir la política china respecto a los uigur "por tratarse de una definición tan específica que hay que tener cuidado con ella".



Raab, sin embargo, si reconoció que "ahora mismo están ocurriendo unos abusos escandalosos y repulsivos contra los derechos humanos".